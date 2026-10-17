Cientos protestan contra el gobierno de Colombia por lo que consideran censura en un museo

De la Espriella es criticado por sus frecuentes alusiones a Cristo, el uso de imágenes religiosas en eventos públicos y declaraciones contra derechos protegidos por la Constitución como el aborto.

Cientos de manifestantes se congregaron este sábado frente a uno de los museos más importantes de Colombia en rechazo a una decisión del presidente Abelardo de la Espriella de quitar obras relacionadas con la comunidad LGBT, feminismo, procesos de paz, entre otras.

En el Museo Nacional, donde se exhibe buena parte de la memoria histórica, artística y cultural del país, decenas de piezas fueron removidas de sus paredes esta semana por orden del gobierno derechista, bajo el argumento de que el recinto no debe "servir como instrumento de adoctrinamiento político".

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"Se están dando decisiones para reescribir esa memoria, esa historia según la narrativa que quiere posicionar el gobierno", dice a la AFP Paola Castañeda, profesora de geografía de 35 años, que repartía entre los manifestantes pegatinas con imágenes de las obras retiradas.

Sin referirse directamente al museo, De la Espriella dijo el jueves que el "Estado tiene el deber moral insoslayable y político de impedir que los espacios culturales sean captados por el socialcomunismo ateo y enemigo de los valores".

Junto a la ministra de Cultura lanzó advertencias contra la llamada cultura "woke", que definió como "uno de los grandes cánceres que amenazan la unidad nacional".

Decenas de policías antidisturbios con el rostro cubierto custodiaban el museo, mientras los manifestantes cantaban y lanzaban arenas como "somos artistas, no somos terroristas". El miércoles decenas de millas protestaron en todo el país, en la primera marcha contra las políticas de derecha del gobierno.

Están "borrando por completo aquellas cosas que ellos han llamado apología del terrorismo, de aquellas cosas que ellos han llamado ideología wake, que no son otra cosa que la memoria del conflicto armado (...) la memoria de la lucha de los colectivos de mujeres, los colectivos feministas, los colectivos LGBT", añade Castañeda.

La palabra inglesa "woke" es utilizada con frecuencia por sectores conservadores como etiqueta peyorativa para criticar políticas progresistas.

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Aliado de Donald Trump y en el poder desde hace poco más de dos meses, De la Espriella es criticado por sus frecuentes alusiones a Cristo, el uso de imágenes religiosas en eventos públicos y declaraciones contra derechos protegidos por la Constitución como el aborto.

"Me siento con mucha desesperanza, porque una obra de arte es una obra de arte. No es una amenaza", dice Leti Muñoz, pensionada de 59 años con una bandera feminista.

Desde esta semana se prohibió tomar fotografías dentro del museo, dijeron trabajadores a la AFP.

"Siento que nos tenemos que tomar esto mucho más en serio porque no han pasado ni siquiera tres meses de este nuevo gobierno y está sucediendo este tipo de cosas", dice Daniel Jiménez, artista plástico de la comunidad LGBT.