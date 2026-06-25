Terremoto en Venezuela: Colombia envía rescatistas y ayuda humanitaria

El aporte colombiano incluirá equipos para facilitar los rescates, insuficientes en Venezuela, así como medicamentos y alimentos.

Colombia enviará un equipo de más de 60 rescatistas y 12 toneladas de ayuda humanitaria a la vecina Venezuela, tras los terremotos que dejaron casi dos centenares de muertos.

Los dos potentes sismos de magnitud 7,2 y 7,5 derrumbaron el miércoles numerosos edificios de viviendas. Desde entonces se ha activado la búsqueda de sobrevivientes atrapados entre los escombros en Caracas y otros lugares en el norte del país.

El equipo de rescate colombiano partirá este jueves y contará con cuatro perros buscadores.

Al llegar al terreno se hará una "valoración de la situación" y, "entre las 48 y 72 horas siguientes, la búsqueda y rescate de personas atrapadas", dijo Javier Pava, director de la Unidad de Gestión de Riesgos (UNGRD), en una rueda de prensa.

El aporte colombiano incluirá equipos para facilitar los rescates, insuficientes en Venezuela, así como medicamentos y alimentos.

Muchos colombianos han replicado en redes sociales los abundantes pedidos de búsqueda de venezolanos desaparecidos.

El presidente izquierdista Gustavo Petro no se ha pronunciado sobre los temblores ni sus afectaciones en el país con el que comparte una porosa frontera de 2.200 kilómetros.

El terremoto se sintió incluso en Colombia, donde viven casi 3 millones de venezolanos. Sonaron alarmas y evacuaron edificios, aunque no se registraron daños materiales ni víctimas. Tampoco hay colombianos afectados en Venezuela, según la Cancillería.

Países de todo el mundo han ofrecido ayuda a Caracas tras el desastre natural.