Comando asesina a 3 personas en festival gay de sur de México

Tres personas fueron asesinadas y cinco más heridas el domingo en un ataque perpetrado por hombres armados durante una fiesta de un colectivo gay en el puerto turístico de Acapulco, situado al sur de México, reportaron autoridades policíacas.

Los atacantes irrumpieron en el festival de La Reina Gay, celebrado en el poblado de Tres Palos, en la zona rural de Acapulco (a 386 km de la capital mexicana) y dispararon contra varias personas, informó la noche del domingo a la AFP un mando de la policía municipal.

Las víctimas, asistentes del evento, eran hombres de entre 23 y 33 años. Los cinco hombres heridos en esa agresión armada fueron trasladados a un hospital privado del puerto, concluyo la fuente.

La violencia registrada en zonas rurales de Acapulco -que tiene costas en el Pacífico- provocó en semanas recientes la suspensión de clases en algunas escuelas de nivel básico y otras tuvieron que ser custodiadas por militares y policías.

Acapulco es la ciudad con más homicidios de todo México y se encuentra a unos 250 km de Ayotzinapa, donde estudiaban los 43 jóvenes que desaparecieron hace más de un año y que fueron presuntamente masacrados por narcotraficantes, en un crimen que conmocionó al mundo.