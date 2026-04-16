Comando Sur de EEUU inicia en El Salvador entrenamiento regional contra el crimen

Más de 1.200 efectivos militares y de seguridad pública de Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Belice, Honduras, República Dominicana y Costa Rica entrenarán hasta el 27 de abril en el CENTAM Guardian.

El Comando Sur de Estados Unidos inició este jueves en El Salvador un entrenamiento con militares y policías de la región centroamericana para enfrentar las "amenazas" transnacionales como el narcotráfico y las pandillas, informaron fuentes oficiales.

Más de 1.200 efectivos militares y de seguridad pública de Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Belice, Honduras, República Dominicana y Costa Rica entrenarán hasta el 27 de abril en el CENTAM Guardian 26, un evento que se realiza cada año en la región desde 2022.

"Nos unimos como una fuerza operativa combinada, conjunta, multinacional y con un propósito común: disuadir y entrenarnos para hacer frente a las amenazas", dijo el subcomandante del Comando Sur, Evan Pettus, al iniciar los ejercicios en una base militar en Ilopango, al este de San Salvador.

Pettus agregó que el entrenamiento está dirigido a "reforzar" la capacidad de las fuerzas de seguridad "para responder a crisis, ya sean naturales o provocadas por el hombre".

El ministro de Defensa de El Salvador, René Francis Merino, señaló que el ejercicio que acoge su país está enfocado en "operaciones de respuesta rápida en tierra, mar y aire" con el fin de "contrarrestar las amenazas" de narcotráfico, crimen organizado, pandillas, migración ilegal y tráfico de armas, entre otras.

El Comando Sur, con sede en Florida, ha estado al frente desde septiembre pasado en operaciones antidrogas en aguas del Caribe y Pacífico donde han muerto en ataques estadounidenses al menos 177 personas, según un recuento de la AFP.