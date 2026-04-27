Comienza la selección del jurado en la batalla legal de Elon Musk contra OpenAI

Durante la jornada, a los posibles miembros del jurado se les consultó sobre sus opiniones respecto a Musk y Altman, así como su capacidad para dejar de lado prejuicios al evaluar las pruebas.

La batalla judicial entre los gurús de la tecnología Elon Musk y Sam Altman se abrió este lunes en California con el inicio de la selección del jurado, en un proceso en el que el hombre más rico del mundo acusa al cofundador de OpenAI de traicionar su misión original de desarrollar inteligencia artificial sin fines de lucro.

El caso, que se desarrolla en un tribunal al otro lado de la bahía de San Francisco, enfrenta a Musk con una startup que ayudó a impulsar y con la que ahora compite en el explosivo sector de la inteligencia artificial.

El chatbot ChatGPT, desarrollado por OpenAI, compite directamente con Grok, el asistente creado por xAI.

“Esta es una telenovela tecnológica que todos los inversores estarán siguiendo”, afirmó el analista de Wedbush, Dan Ives. “Habrá muchos trapos sucios y golpes en el tribunal entre Musk y Altman, y eso no es bueno para nadie involucrado. Pero Musk se ha tomado esto como algo personal”, añadió.

Durante la jornada, a los posibles miembros del jurado se les consultó sobre sus opiniones respecto a Musk y Altman, así como su capacidad para dejar de lado prejuicios al evaluar las pruebas.

Uno de los candidatos, un jubilado, afirmó: “A Elon no le importan las personas”. Otro, empleado de la ciudad de Oakland, lo calificó como “un idiota”. En contraste, el nombre de Altman resultó familiar, pero no generó opiniones fuertes.

Ese mismo lunes, Musk publicó en redes sociales un mensaje en el que llamó al jefe de OpenAI “Scam Altman” (“Fraude Altman”).

Aunque la demanda forma parte de una disputa personal entre Musk y Altman, el caso abre un debate más amplio: si la inteligencia artificial debe beneficiar a unos pocos o a la sociedad en su conjunto.

La disputa de fondo

Según los documentos judiciales, Altman convenció a Musk en 2015 de respaldar OpenAI como un laboratorio sin fines de lucro cuya tecnología “pertenecería al mundo”. Musk invirtió millones de dólares en la iniciativa, de la que posteriormente se retiró.

Con el tiempo, OpenAI creó una filial comercial ante la necesidad de inversiones multimillonarias en centros de datos. Entre sus principales inversionistas figura Microsoft, cuyo CEO, Satya Nadella, podría testificar en el juicio.

“La verdad sobre la mesa”

Musk sostiene que fue engañado sobre el carácter altruista de OpenAI. La empresa, por su parte, respondió en documentos judiciales que la ruptura se debió a que Musk buscaba control absoluto.

“Este caso siempre ha tenido que ver con que Elon genere más poder y más dinero para lo que él quiere”, señaló OpenAI en una publicación en X. “Su demanda no es más que una campaña impulsada por el ego, los celos y el deseo de frenar a un competidor”.

La jueza del caso deberá decidir a mediados de mayo —guiada por un jurado asesor— si OpenAI incumplió una promesa hecha a Musk o si simplemente aprovechó la tecnología para alcanzar el éxito.

La demanda también exige que OpenAI vuelva a ser una organización puramente sin fines de lucro y solicita la destitución de Altman y del cofundador Greg Brockman.

Musk, quien inicialmente reclamaba hasta 134 mil millones de dólares en daños, renunció a cualquier beneficio personal y aseguró que destinaría una eventual compensación a la fundación sin fines de lucro de OpenAI.

Actualmente, la compañía opera bajo un modelo híbrido, en el que su fundación sin fines de lucro mantiene el control sobre una rama comercial.

Antecedentes

En febrero de 2018, Musk —empresario detrás de Tesla y SpaceX— dejó el consejo de administración de OpenAI, en medio de diferencias sobre su rumbo.

El conflicto se profundizó por desacuerdos sobre la posibilidad de convertir la organización en una empresa con fines de lucro para atraer inversionistas en la carrera por la IA, transformación que se consolidó en 2025.

Tras años defendiendo que la inteligencia artificial debía servir al bien común, Musk lanzó su propia empresa, xAI, en julio de 2023, marcando el inicio de una nueva rivalidad en el sector.