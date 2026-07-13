Condenan a exsenador argentino en Paraguay por contrabando de dinero

El arresto de Kueider en Paraguay en diciembre de 2024 provocó su expulsión del Senado argentino.

El exsenador argentino Edgardo Kueider fue condenado este lunes por Paraguay a dos años de cárcel por contrabando, según fuentes judiciales, luego de haber intentado ingresar al país desde Argentina con 211.000 dólares no declarados.

El arresto de Kueider en Paraguay en diciembre de 2024 provocó su expulsión del Senado argentino.

Actualmente, la justicia analiza un pedido de extradición por causas abiertas en Argentina, donde está acusado por los delitos de presunto enriquecimiento ilícito y cobro de sobornos.

La secretaria de Kueider, Iara Guinsel, fue aprehendida en la frontera junto al entonces parlamentario y recibió una sentencia de un año y 10 meses.

Ambas penas fueron suspendidas en su ejecución y los condenados podrán cumplirlas con tobillera electrónica, según la resolución del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos.

Kueider y Guinsel ya cumplen prisión domiciliaria desde hace un año y ocho meses, por lo que a ambos les restan cuatro y dos meses, respectivamente, para cumplir la sentencia.

Los jueces resaltaron que los dos ingresaron al país en otras cinco oportunidades y que tenían conocimiento de la ley que obliga a declarar sumas superiores a los 10.000 dólares.

"Cuando un particular introduce dinero extranjero sin efectuar la declaración correspondiente, no solamente incumple un deber administrativo, sino que introduce una mercadería al territorio aduanero al margen del procedimiento legalmente establecido", precisó el fallo.

Las causas que el exparlamentario peronista, partido de centroizquierda liderado por la expresidenta Cristina Kirchner, tiene abiertas en Argentina se cursan en las provincia de Entre Ríos y de Buenos Aires.

Kueider dijo que apelará la condena, en declaraciones a la prensa local.