Condenan a prisión a activistas salvadoreños que protestaron cerca de casa de Bukele

Santa Tecla, El Salvador/La justicia de El Salvador condenó este miércoles a tres años de prisión a un abogado ambientalista y a un líder campesino que fueron detenidos tras protestar cerca de la casa del presidente Nayib Bukele, aunque les concedió libertad condicional.

El abogado Alejandro Henríquez y el dirigente comunitario y pastor evangélico José Ángel Pérez fueron declarados culpables de los delitos de “resistencia agresiva” y “desorden público”, según el fallo judicial.

Tras la audiencia, los dos acusados abandonaron el centro judicial de Santa Tecla, ubicado a unos 10 kilómetros al oeste de San Salvador, y deberán cumplir “normas de conducta”, entre ellas no participar en protestas callejeras, de acuerdo con la sentencia.

Según la ley penal salvadoreña, las condenas que no superan los tres años de prisión son excarcelables.La liberación de los activistas había sido reclamada por la relatoría de la ONU sobre defensores de derechos humanos y por organizaciones como Amnistía Internacional, que los declaró “presos de conciencia”.

Estas organizaciones también exigían el levantamiento de los cargos.

Ambos fueron arrestados tras una protesta en la que solicitaban que Bukele interviniera para evitar el desalojo de miembros de una cooperativa campesina de un terreno privado.

Por ello, organizaciones humanitarias denuncian el caso como una criminalización de la protesta.

La defensa alegó que el proceso estaba “politizado”.