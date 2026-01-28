Congresista demócrata no se doblega tras ser atacada con líquido en mitin en EEUU

El agresor , identificado por la policía como Anthony Kazmierczak , de 55 años , logró rociar a Omar antes de ser reducido y expulsado del mitin el martes en Mineápolis . La congresista resultó ilesa , según los agentes .

Mineápolis, Estados Unidos/Segundos después de que un agresor rociara a la congresista estadounidense Ilhan Omar con un líquido desconocido en una reunión en Minesota, ella se enfrentó al hombre y luego, desafiante, continuó con su intervención, constataron periodistas de la AFP.

La legisladora de origen somalí, blanco de constantes ataques de Donald Trump, acababa de pedir la renuncia de la jefa de Seguridad Nacional del presidente tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes migratorios durante protestas contra redadas en ese estado.

El agresor, identificado por la policía como Anthony Kazmierczak, de 55 años, logró rociar a Omar antes de ser reducido y expulsado del mitin el martes en Mineápolis. La congresista resultó ilesa, según los agentes.

Sin embargo, antes de que fuera detenido, Omar dio un paso hacia el agresor con el puño levantado. Luego, la legisladora instó a la multitud a calmarse y a escuchar sus comentarios.

“Esta es la realidad que personas como este hombre desagradable no entienden: Minesota es fuerte y nos mantendremos resilientes frente a lo que sea que intenten arrojarnos”, dijo la congresista ante sus electores.

Las autoridades no han informado sobre los motivos del agresor, pero el incidente ocurre en un contexto de oposición en Mineápolis a la campaña de deportaciones de Trump.

Antes del incidente, los electores plantearon temas como la recolección de basura, la situación del norte de la ciudad y los temores por redadas migratorias, que han provocado protestas masivas.

Justo cuando Omar pedía la renuncia de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el hombre se levantó de la primera fila.

Según la AFP, el agresor pareció rociar el contenido de una jeringa, provocando quejas por el mal olor.

Dos hombres redujeron al agresor, entre gritos de “Fuera nazis”, mientras era sacado del recinto.

Los espectadores, atónitos, retrocedieron en un ambiente ya tenso en Minesota, reciente objetivo de la campaña de deportaciones.

Omar ha acusado a Trump de convertir Mineápolis en una “zona de guerra”, mientras que el expresidente la acusa sin pruebas de corrupción.

Horas antes, Trump atacó a Omar y Somalia durante un discurso en Iowa, afirmando que la congresista nacida en Mogadiscio “viene de un país que es un desastre”.