Consejo de Seguridad de la ONU apoya plan marroquí de autonomía del Sáhara Occidental

De los 15 integrantes del Consejo, Argelia se negó a participar en la votación del proyecto de resolución, promovido por Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump, encargado del asunto en el organismo de Naciones Unidas.

Naciones Unidas/Por iniciativa de Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de la ONU respaldó el viernes el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara Occidental, que considera la solución más viable para el territorio en disputa, a pesar de la oposición de Argelia.

Colonia española hasta 1975, el Sáhara Occidental está controlado en gran parte por Marruecos, pero las Naciones Unidas lo reconocen como territorio no autónomo. El Frente Polisario, apoyado por Argelia, reclama la independencia de la región.

Hasta ahora, el Consejo de Seguridad había instado a Marruecos, al Frente Polisario, a Argelia y a Mauritania a reanudar las negociaciones —suspendidas desde 2019— para alcanzar una solución política viable, duradera y mutuamente aceptable.

Pero este viernes, el Consejo aprobó por 11 votos y tres abstenciones el plan presentado por Rabat en 2007, que otorga autonomía bajo soberanía marroquí para este vasto territorio desértico, abundante en fosfatos y en riqueza pesquera.

El texto destaca el "apoyo manifestado por numerosos Estados miembros" al plan marroquí y considera que "una auténtica autonomía bajo soberanía marroquí podría representar la solución más viable" para el Sáhara Occidental.

En este contexto, insta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y a su enviado especial para este tema, Staffan de Mistura, a entablar negociaciones "sobre la base" de este plan.

"Mi país no participó en la votación. Con esta ausencia, y con plena responsabilidad, Argelia buscó demostrar su distanciamiento de un texto que no refleja fiel ni suficientemente la doctrina de la ONU sobre la descolonización", declaró el embajador argelino, Amar Bendjama.

El ministro de Asuntos Exteriores del Frente Polisario, Mohamed Yeslem Beissat, dijo recientemente a la AFP que el movimiento independentista estaría dispuesto a aceptar este plan solo si la población saharaui lo validara mediante referéndum.