El consejo de transición de Haití entrega el poder al primer ministro Fils-Aimé

Puerto Príncipe, Haití/El consejo de transición de Haití, que ha gobernado la empobrecida nación caribeña durante casi dos años, entregó el sábado el poder al primer ministro respaldado por Estados Unidos, Alix Didier Fils-Aimé, tras no lograr contener la violencia de las pandillas.

El traspaso de poder entre el Consejo Presidencial de Transición (CPT), creado en abril de 2024 para devolver la estabilidad, y el dirigente haitiano de 54 años estuvo enmarcado por un importante dispositivo de seguridad ante un contexto político particularmente tenso.

"El lema es claro: seguridad, diálogo político, elecciones, estabilidad. Señor primer ministro, en este momento histórico sé que usted mide la magnitud de la responsabilidad que asume ante la Nación. Manténgase concentrado en las prioridades del país", declaró el sábado Laurent Saint-Cyr, presidente del CPT, dirigiéndose a Fils-Aimé.

Fils-Aimé, que ya era primer ministro, se convierte, con la disolución del CPT, en la única figura del poder ejecutivo del país. Tendrá la pesada carga de lidiar con una clase política muy dividida para organizar elecciones.

El país más pobre de las Américas no ha celebrado comicios desde 2016 y carece de presidente desde el asesinato de Jovenel Moïse en julio de 2021.

Haití sufre desde hace muchos años la violencia de las bandas criminales, que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros. Según la ONU, las bandas armadas controlan el 90% de Puerto Príncipe, la capital, y mataron a casi 6.000 personas en 2025.

Ante el temor a un vacío institucional, Estados Unidos, que envió esta semana tres buques de guerra a Haití, brindó abiertamente su apoyo a Fils-Aimé.

A finales de enero, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, había subrayado "la importancia de que se mantenga en el cargo de primer ministro de Haití para combatir a las bandas terroristas y estabilizar la isla".

Pocos días después, el Departamento de Estado sancionó a dos miembros del CPT y a un ministro, acusándolos de apoyar a bandas.

La policía haitiana lleva varias semanas llevando a cabo una vasta ofensiva contra estas bandas criminales en el centro de Puerto Príncipe, que permitió desalojar a uno de sus miembros más conocidos, Jimmy Cherizier, alias "Barbecue".