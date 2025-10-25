Las conversaciones comerciales entre China y EEUU en Malasia han sido 'muy constructivas'

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se reunió con el vice primer ministro chino, He Lifeng, en Merdeka 118, el segundo edificio más alto del mundo.

Malasia/Estados Unidos y China mantuvieron este sábado unas conversaciones comerciales "muy constructivas" en Malasia, indicó un portavoz del Tesoro estadounidense, antes de la esperada reunión de sus dirigentes en Corea del Sur la próxima semana.

"Las conversaciones de hoy han concluido. Han sido muy constructivas y esperamos que se reanuden por la mañana", declaró el portavoz a la AFP.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, se reunió con el vice primer ministro chino, He Lifeng, en Merdeka 118, el segundo edificio más alto del mundo. Las dos mayores economías del mundo tratan de evitar una nueva escalada de su guerra arancelaria, con la vista puesta en el encuentro que mantendrán el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, el jueves.

"Las delegaciones china y estadounidense se reunieron el sábado por la mañana para debatir cuestiones económicas y comerciales", aseguró la agencia oficial de noticias Xinhua.

El presidente estadounidense había dejado claro que esperaba cerrar un "buen" acuerdo con China y poner fin a la contienda comercial, a pesar de que amenazó con cancelar la reunión con Xi que se celebrará al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que comienza el 31 de octubre.

Pekín anunció este mes mayores restricciones sobre la importante industria de las tierras raras, clave para la tecnología y la defensa, lo que llevó al magnate republicano a prometer aranceles del 100% sobre los bienes chinos como represalia. Los dos países también comenzaron a cobrar tasas de llegada a sus barcos.