Las COP, un 'montón de tonterías', afirma Panamá, que quiere celebrar la próxima reunión

Navarro alabó a los países que están haciendo un "gran sacrificio" para salvaguardar sus ecosistemas amenazados, pero dijo que aún falta mucho para que otros hagan lo mismo.

Pese a hacer campaña para que Panamá albergue la próxima reunión de la COP sobre biodiversidad, el ministro de Ambiente Juan Carlos Navarro, tiene una opinión muy clara sobre las negociaciones lideradas por la ONU, una suerte de "concursos de hipocresía", según él.

"Mucho de lo que está pasando aquí, en la COP, son solo un montón de tonterías y discursos bonitos, palabrería", declaró Navarro a la AFP durante la COP17 sobre biodiversidad que se está celebrando en la capital de Armenia, Ereván.

Un mensaje poco ortodoxo teniendo en cuenta que Panamá compite con Ecuador para ser sede de la próxima edición de las negociaciones bienales sobre biodiversidad de Naciones Unidas, en 2028.

Solo hay dos candidaturas para la COP18 y el ganador podría ser anunciado esta semana en Ereván, donde cerca de 200 países tratan de rescatar un acuerdo estancado destinado a proteger la naturaleza.

Navarro, que ha formado parte del gobierno del presidente José Raúl Mulino desde 2024, advirtió que nadie debe esperar un camino de rosas si Panamá consigue ponerse al mando.

"Vamos a presionarlos y empujarlos a actuar, y si no lo hacen, que se vayan", dijo el ministro.

"Porque si la única razón de organizar las COP es hablar por hablar y, mientras tanto, dejar que el planeta arda, ¿entonces para qué?", señaló.

- "Diseñadas para fracasar" -

Navarro afirmó que Panamá desea reformar las reglas basadas en decisiones por consenso que permiten que "un idiota" bloquee un acuerdo en las COP, y proponer que las decisiones se tomen por mayoría.

"No podemos tener -no podemos esperar- un consenso entre todos los países de la Tierra sobre todos los temas. Es ridículo. Las COP han sido diseñadas para fracasar y no están defraudando", sostuvo.

También defiende que se celebre una conferencia global de la ONU "porque la Tierra es una" y las crisis del clima, de la biodiversidad y la contaminación no pueden tratarse de manera aislada.

A pesar de ello, Navarro ha promovido con ahínco la candidatura de Panamá para albergar la próxima conferencia, dando apretones de mano aquí y allá y repartiendo tarjetas de presentación hechas con pulpa biodegradable.

Como baza, destacó la campaña de Panamá para lograr una declaración de la ONU que reconozca los derechos universales de la naturaleza, y sus esfuerzos a nivel nacional para multiplicar por siete, aproximadamente, el número de guardabosques en sus parques nacionales.

Navarro alabó a los países que están haciendo un "gran sacrificio" para salvaguardar sus ecosistemas amenazados pero dijo que aún falta mucho para que otros hagan lo mismo.

"Me hierve la sangre porque mientras divagamos, Roma arde", señaló.

"Así que si las partes lo deciden y vienen a Panamá, que se vayan preparando para actuar y para conseguir resultados inmediatos en el terreno".