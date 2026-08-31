Corea del Norte considera una 'amenaza' los ejercicios militares de EEUU y aliados

Estados Unidos, Corea del Sur y Japón llevarán a cabo el ejercicio Freedom Edge, centrado en Corea del Norte, del 7 al 11 de septiembre en aguas internacionales al este y al sur de la isla surcoreana de Jeju, y Seúl afirma que tiene un carácter defensivo.

Seúl, Corea del Sur/Corea del Norte afirmó este lunes que las maniobras marítimas de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón previstas para septiembre constituyen una "amenaza" para el país, calificando a Washington de hostil.

Los ejercicios y la oposición de Corea del Norte a estos se producen en momentos en que el presidente estadounidense, Donald Trump, impulsa la celebración de una nueva reunión con el líder norcoreano Kim Jong Un.

Estados Unidos, Corea del Sur y Japón llevarán a cabo el ejercicio Freedom Edge, centrado en Corea del Norte, del 7 al 11 de septiembre en aguas internacionales al este y al sur de la isla surcoreana de Jeju, y Seúl afirma que tiene un carácter defensivo.

Freedom Edge se realizó por primera vez en junio de 2024 tras un acuerdo alcanzado por los líderes de los tres países en su cumbre de Camp David en 2023.

"El ejército estadounidense anunció su plan de llevar a cabo los ejercicios militares conjuntos multidominio EEUU-Japón-ROK Freedom Edge, que constituyen una amenaza para la RPDC y los países de la región", señaló el ministerio norcoreano de Relaciones Exteriores en un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias KCNA, utilizando las siglas del nombre oficial del Norte.

Washington "está perpetrando espionaje aéreo y otras provocaciones militares anti-RPDC, una tras otra", afirmó el portavoz.

"La administración Trump ha vuelto a reconfirmar plenamente su invariable política hostil de violar de forma desenfrenada la soberanía, el sistema político y los intereses de seguridad de la RPDC", añadió el responsable.

En este contexto, el arsenal de armas nucleares de Corea del Norte es "la opción más responsable y correcta para garantizar la paz y la seguridad regionales", declaró el portavoz, calificando sus armas nucleares de "garantía absoluta para defender su soberanía".

Esto se produce después de que Seúl y Washington concluyeran uno de sus principales ejercicios anuales, Ulchi Freedom Shield, que Trump ordenó reducir —pasando de 11 a cinco días— alegando los elevados costos y su buena relación con Kim.

A pesar de los gestos de Trump, Corea del Norte ha mostrado pocas señales de reciprocidad, lanzando misiles y condenando tanto los ejercicios como la aprobación por parte de Washington de ventas de armas a Corea del Sur y los planes de financiar programas para documentar los abusos contra los derechos humanos en el Norte.