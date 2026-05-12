Crece el malestar social en Bolivia frente al gobierno de Rodrigo Paz

Las autoridades aún no reportan choques con los manifestantes en medio del creciente malestar social.

Las protestas de varios sectores en Bolivia contra el gobierno se intensificaron este martes con decenas de bloqueos de carreteras, el inicio de una marcha que promete recorrer cientos de kilómetros y manifestaciones en el centro de La Paz, en medio de una grave crisis económica.

Desde hace dos semanas, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas presionan al presidente centroderechista Rodrigo Paz, en el poder desde noviembre.

Los pedidos van desde aumentos salariales, la estabilización de la economía y la no privatización de empresas públicas.

Bolivia pasa por su peor trance económico en cuatro décadas, con una inflación interanual de 14% a abril.

En el centro de La Paz, la sede de gobierno, maestros y obreros tomaron las calles por segundo día consecutivo. "Los salarios ya no nos alcanzan para nada porque el costo de vida se ha disparado", dice a la AFP Claudia López, de 43 años, docente de una escuela rural de las afueras de la ciudad.

Este martes se reportaron también 67 puntos de bloqueo en las carreteras del país, según la Policía Nacional. Los choferes de carga pesada comenzaron con los cortes de vías hace varios días, a los que luego se sumaron maestros y campesinos.

En los mercados de La Paz, los precios de productos como la carne de pollo y algunos vegetales se han disparado por la escasez derivada de la toma de caminos, reporta la prensa local.

"Son los bloqueadores los que te aumentan el precio de los productos (...), los que te generan desempleo, (...) los que no permiten que la gasolina y el diésel lleguen a tu casa", dijo Rodrigo Paz en un video difundido en sus redes sociales.

Grupos afines al exmandatario socialista Evo Morales (2006-2019), prófugo de la justicia por el caso de la presunta trata de una menor, también empezaron este martes una marcha de unos 180 kilómetros desde Oruro (sur) hasta La Paz para exigir la renuncia del mandatario.

Y un grupo de campesinos aimaras tomaron algunas vías de la ciudad de El Alto (este), vecina a La Paz.

Las autoridades aún no reportan choques con los manifestantes en medio del creciente malestar social.