Irán permite el paso de buques chinos por Ormuz desde el miércoles

El paso, solicitado por Pekín, empezó el miércoles por la noche después de un "acuerdo sobre los protocolos de gestión iraníes".

La prensa iraní afirmó el jueves que las fuerzas navales del país permitieron el paso de varios buques chinos a través del estrecho de Ormuz desde la víspera.

"Tras una decisión de la república islámica, cierto número de barcos chinos han recibido permiso para atravesar el estrecho de Ormuz bajo los protocolos de tránsito gestionados por Irán", dijo la agencia de noticias Tasnim.

También señaló que el paso, solicitado por Pekín, empezó el miércoles por la noche después de un "acuerdo sobre los protocolos de gestión iraníes".

El anuncio coincide con la cumbre en Pekín entre el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que trataron la cuestión de la guerra de Irán y el bloqueo de este paso estratégico para el comercio de hidrocarburos.

Según un comunicado de la Casa Blanca, ambos dirigentes estuvieron de acuerdo en la necesidad de que ese estrecho permanezca abierto.