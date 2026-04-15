Las críticas de Trump al papa culminan meses de tensiones

La retórica y los llamamientos a la paz del pontífice se han intensificado a medida que se extendía la guerra con Irán, y cuando Trump amenazó con eliminar a toda la civilización iraní a principios de abril.

Las críticas de Donald Trump al papa León XIV, al que tachó de "débil" y "terrible", supusieron un ataque personal sin precedentes por parte de un presidente estadounidense contra un pontífice, que culminó meses de tensión.

La elección, en mayo de 2025, del primer papa estadounidense de la historia -una figura que ha defendido la causa del derecho internacional y a los migrantes- parecía destinada a provocar un enfrentamiento, pero ambos lograron gestionar sus diferencias durante un tiempo.

Sin embargo, desde enero, la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, las amenazas contra Cuba y Groenlandia y, posteriormente, la guerra con Irán, el Vaticano ha emitido declaraciones de preocupación cada vez más frecuentes.

El domingo por la noche, Trump lanzó un ataque fulminante contra el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo, calificándolo de "DÉBIL en materia de crimen, y terrible para la política exterior". El lunes por la noche insistió: "Está equivocado".

"Suelen existir tensiones entre la Iglesia católica y los Estados en torno a diversas cuestiones", afirmó François Mabille, director del Observatorio Geopolítico de la Religión de Francia.

"Lo que no tiene precedentes en este caso es que se ataque a la figura del papa como tal (...) que se le juzgue débil, y que esto lo haga el presidente estadounidense con tanta vehemencia", declaró a la AFP.

"Precipitó la polémica"

León XIV, experto en derecho canónico, ha destacado en repetidas ocasiones la importancia de respetar el derecho internacional, lo que incluyó criticar las acciones de Israel en Gaza el año pasado.

Sin embargo, suele expresarse en términos generales, dejando las críticas más directas en manos del clero local.

Una excepción fue cuando arremetió contra el trato "inhumano" que reciben los migrantes en su país natal. La Casa Blanca respondió con un comentario mesurado en defensa de sus políticas de inmigración.

La retórica y los llamamientos a la paz del pontífice se han intensificado a medida que se extendía la guerra con Irán, y cuando Trump amenazó con eliminar a toda la civilización iraní a principios de abril. Entonces, León XIV declaró a la prensa que esto era "inaceptable".

La amenaza de Trump "precipitó la polémica", declaró Mabille a la AFP.

El pontífice instó entonces a "los ciudadanos de todos los países implicados a ponerse en contacto con las autoridades, los líderes políticos y los congresistas para pedirles que trabajen por la paz y rechacen siempre la guerra".

Para Massimo Faggioli, profesor de eclesiología histórica y contemporánea en el Trinity College de Dublín, esto también supuso un punto de inflexión.

Según él, León XIV violó una norma diplomática de larga data: "que el papa se mantenga al margen de la política estadounidense".

Alienar a los votantes católicos

No es la primera vez que un papa discrepa de Estados Unidos: Juan Pablo II, por ejemplo, se opuso firmemente a la invasión de Irak de 2003.

Apenas unas semanas antes de fallecer en abril de 2025, el papa Francisco calificó las deportaciones de migrantes llevadas a cabo por Trump de una "crisis grave" que "empieza mal y acabará mal". El encargado de la política de deportaciones le respondió que "se centrara en la Iglesia católica" y deje al gobierno de Estados Unidos "cuidar las fronteras".

Muchos de los críticos de Francisco lo tacharon de antiestadounidense, algo que no se puede decir de León.

Tradicionalmente, los presidentes estadounidenses han sido cautelosos a la hora de molestar a los católicos estadounidenses al pronunciarse demasiado en contra de un papa.

Las críticas de Trump "no tienen precedentes porque ningún presidente estadounidense ha querido alienar a los votantes estadounidenses", declaró Faggioli a la AFP.

Enfrentarte a la historia

La semana pasada, el Vaticano restó importancia a las especulaciones sobre tensiones con Washington y desmintió una noticia según la cual Estados Unidos habría reprendido al enviado de la Santa Sede en enero, tras unos comentarios de León XIV considerados críticos.

El papa respondió el lunes al ataque de Trump con su habitual moderación, afirmando que tenía el "deber moral" de pronunciarse en contra de la guerra.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, aliada de Trump, calificó de "inaceptables" las críticas del mandatario y consideró que "es justo y normal que [León] pida la paz".

"Si quieres ser papa, tienes que enfrentarte a la historia, no puedes encerrarte en un monasterio", coincidió Faggioli.

Mabille señaló que, dada la frecuencia con la que Trump cambia de opinión, es muy posible que la polémica pase sin pena.

"Quién sabe, quizá el papa pronuncie un discurso que le guste a Trump, o quizá este vea una oportunidad para impulsar su propia agenda y le diga a este papa lo extraordinario que es", afirmó.