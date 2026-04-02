Cuatro niños mueren apuñalados en una guardería en Uganda

Según el diario ugandés Monitor, citando a testigos, los niños tenían entre dos y tres años.

Cuatro niños murieron apuñalados el jueves en Kampala, la capital de Uganda, por un hombre cuyos motivos se desconocen y que fue detenido, anunció la policía.

Según el diario ugandés Monitor, citando a testigos, los niños tenían entre dos y tres años.

La portavoz de la policía de Kampala, Racheal Kawala, explicó en un comunicado que el "hecho trágico" ocurrió en una guardería del barrio de Ggaba, en Kampala, "donde un sospechoso apuñaló brutalmente y mató a cuatro menores".

"El sospechoso ha sido detenido y el móvil de estos asesinatos sigue siendo investigado", añadió.