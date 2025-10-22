Cuba captura a narco chino capo del fentanilo que se había fugado de México

Zhi Dong Zhang, conocido también como Brother Wang, se encuentra detenido en la isla mientras las autoridades mexicanas esperan que se confirme si será deportado a México o si debe formalizarse una solicitud de extradición.

Un narcotraficante chino señalado como uno de los mayores proveedores de fentanilo para los grandes cárteles mexicanos de la droga y buscado por Estados Unidos fue capturado en Cuba, tras haberse fugado meses atrás de México.

Zhi Dong Zhang, conocido también como Brother Wang, se encuentra detenido en la isla mientras las autoridades mexicanas esperan que se confirme si será deportado a México o si debe formalizarse una solicitud de extradición, dijeron este miércoles fuentes de seguridad mexicanas a la AFP.

En La Habana, al menos tres fuentes cercanas al caso indicaron a la AFP que este ciudadano chino está en la isla y que sería enviado a México, pero sin precisar la fecha ni dar detalles sobre el proceso.

Aprehendido en México en octubre de 2024, Zhi Dong Zhang debía ser sometido a un juicio de extradición a pedido de autoridades estadounidenses. Fue recluido en una prisión de Ciudad de México, pero meses después un juez le concedió prisión domiciliaria, de la cual se fugó en julio.

Una corte estadounidense de Altlanta emitió en julio otra orden de arresto en su contra por el delito de lavado de dinero.

Este hombre es señalado como abastecedor de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que Washington denuncia como principales responsables del tráfico de fentanilo a su territorio y por lo que los declaró en febrero "organizaciones terroristas extranjeras".

Prioridad de Trump

El gobierno de Donald Trump sostiene que los cárteles mexicanos están "en el corazón" de la crisis de drogas sintéticas en Estados Unidos que mata a miles de sus ciudadanos cada año, y acusa a China de exportar los insumos químicos empleados por las mafias para fabricar fentanilo.

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia, en 2024 Estados Unidos registró una media de 200 muertes diarias por drogas ilícitas. "Esto sigue siendo inaceptable, y la administración Trump está desplegando todos los recursos del poder estadounidense y medios sin precedentes para derrotar esta amenaza a nuestra nación".

El ciudadano chino es considerado "un operador importante de lavado de dinero a nivel internacional" y encargado de "realizar la conexión con otros carteles para el traslado de fentanilo procedente de China hacia Centro América, Sudamérica, Europa y Estados Unidos", dijo el año pasado el secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch.

El combate al fentanilo es una de las máximas prioridades de Trump.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha multiplicado los decomisos de drogas bajo presión del magnate republicano, quien ya impuso aranceles a las exportaciones automotrices y siderúrgicas de México y amenaza con más si el país no redobla sus esfuerzos.