Cuba restablece el servicio eléctrico tras apagón total

Cuba recuperó el jueves por completo el servicio eléctrico nacional, tras un apagón generalizado de casi 24 horas que paralizó las actividades de la mayoría de la población, en su quinto apagón total en menos de un año.

El servicio regresó paulatinamente a La Habana, donde el tráfico y las actividades volvieron prácticamente a la normalidad, al igual que en el resto de las provincias del país, de 9,7 millones de habitantes.

El ministerio de Energía y Minas informó el jueves por la tarde en su cuenta en X que "ya está restablecido el Sistema Eléctrico Nacional".

El corte generalizado sorprendió a los cubanos el miércoles a las 09H15 locales (13H15 GMT), cuando muchos habían salido al trabajo, a llevar a los niños a la escuela o a hacer las compras.

"Sentados todo el día"

María Beltrán, una trabajadora social de 58 años que vive en un populoso barrio del oeste de La Habana, dijo el jueves a la AFP que el servicio se restableció en su hogar en la madrugada.

"Nos dimos cuenta porque dejamos todas las luces prendidas para saber. No es fácil, ayer estuvimos ahí en la casa, no podíamos coger calle, sentados en un sillón todo el día", dijo mientras retomaba la limpieza.

El ministerio de energía informó que una señal falsa de sobrecalentamiento en la caldera de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en el centro de la isla, provocó que esta planta, la más importante del país, saliera de funcionamiento y desencadenara la caída del sistema nacional.

Grave crisis energética

Se trata del quinto corte generalizado desde octubre de 2024. Tan solo el domingo cinco de las 15 provincias de la isla se quedaron sin corriente por varias horas.

Cuba enfrenta desde hace más de un año una severa crisis energética por el mal estado de su infraestructura eléctrica.

El servicio depende de ocho obsoletas termoeléctricas y grupos electrógenos dispuestos a lo largo de la isla, que requieren del escaso combustible que tiene el país para funcionar, además de una red también desgastada.

La instalación de 30 parques fotovoltaicos, con la ayuda de China, de los 52 previstos para este año no ha ayudado a disminuir los cortes.

Este verano, cuando el consumo es mayor por las altas temperaturas, los apagones programados se ampliaron y, según autoridades, los cortes de electricidad programados duraron casi 15 horas diarias en agosto y 16 en julio, en promedio en todo el país.

En los últimos años, Cuba ha tenido un acelerado deterioro económico, con una fuerte inflación, escasez de combustible, la dolarización parcial de la economía y salarios promedio que rondan los 54 dólares al mes, según la cotización oficial, pero apenas llegan a los 16 dólares en la tasa del mercado informal.