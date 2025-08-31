Presidente de Cuba inicia gira asiática con China, Laos y Vietnam

La Habana, Cuba/El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, inició una gira por Asia que lo llevará a China, Laos y Vietnam, su principal aliado comercial en ese continente, informó el mandatario este sábado en sus redes sociales. La gira del mandatario cubano ocurre cuando la isla de 10,9 millones de habitantes vive una severa crisis económica.

"Este fin de semana iniciamos visitas oficiales a Vietnam, China y Laos, naciones hermanas a las que nos unen lazos entrañables y una historia de cooperación y solidaridad compartidas, a prueba del tiempo y de los mayores desafíos", escribió Díaz-Canel en su cuenta en la red social X, sin ofrecer más detalles.

Vietnam es el primer inversionista asiático en Cuba, y el comercio bilateral es de aproximadamente 340 millones de dólares desde que comenzaron relaciones comerciales en 2020, según el Centro de Investigaciones de Política Internacional cubano. El país asiático exporta a Cuba arroz, carbón, químicos, textil y elementos electrónicos e importa de la isla sobre todo productos farmacéuticos.

El acuerdo más reciente consiste en la explotación de tierras cubanas por parte de la empresa privada vietnamita Agri VAM, subsidiaria del productor de alimentos Grupo Fujinuco. La compañía recibió este año mil hectáreas para sembrar arroz, un alimento esencial para los cubanos, cuyo consumo per cápita es de 60 kilos al año.