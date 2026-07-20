Decenas de desaparecidos tras el naufragio de una embarcación en Nigeria

Los accidentes de barco son frecuentes en Nigeria y causan numerosas víctimas cada año. A menudo ocurren por sobrecarga, exceso de velocidad, mal mantenimiento o incumplimiento de las normas de navegación.

Abuya, Nigeria/Decenas de personas están desaparecidas y se presume que murieron tras el vuelco de una embarcación en el estado de Jigawa, en el noroeste de Nigeria, según informaron el lunes la policía y los servicios de rescate.

Los accidentes de barco son frecuentes en Nigeria y causan numerosas víctimas cada año. A menudo ocurren por sobrecarga, exceso de velocidad, mal mantenimiento o incumplimiento de las normas de navegación.

"Hasta 40 personas se ahogaron cuando su embarcación cruzaba el río, entre ellas mujeres y niños", informó el lunes a la AFP un portavoz de la policía, Shi’isu Adam, en referencia al accidente, que ocurrió la víspera.

Un cuerpo fue encontrado el domingo, mientras que otros cinco fueron recuperados el lunes por la mañana, agregó. La Agencia Nacional de Socorro, la NEMA, dio a conocer un balance menor, reportando cinco muertos, 20 desaparecidos y 15 pasajeros rescatados. "Las operaciones de búsqueda y rescate siguen en curso", declaró a la AFP Nura Abdullahi, portavoz de la NEMA en Jigawa.

Al igual que en otras zonas del país, este estado puede ser particularmente vulnerable a las crecidas durante la temporada de lluvias, que suele extenderse de mayo a noviembre. En Nigeria y en otras partes de África, el cambio climático agrava las variaciones de los monzones.