Delcy Rodríguez promete elecciones limpias en Venezuela, pero sin dar fecha

Rodríguez aseguró que las reformas que impulsa en el sistema judicial y electoral llevarán al país a la "conformación de un poder electoral aceptado por todos".

Caracas, Venezuela/La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió este jueves que en Venezuela habrá elecciones limpias, aunque se abstuvo de dar una fecha, en una declaración pocos días después del regreso al país de la líder opositora María Corina Machado.

Rodríguez gobierna Venezuela bajo fuerte presión de Washington, luego de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense en enero.

"Muchos se preguntan sobre los tiempos electorales. Lo he dicho, habrá elecciones, todas las que manda nuestra Constitución, organizadas por una autoridad electoral renovada y con el mundo como testigo", dijo Rodríguez, poco antes de que Machado ofrezca una rueda de prensa.

Rodríguez aseguró que las reformas que impulsa en el sistema judicial y electoral llevarán al país a la "conformación de un poder electoral aceptado por todos".

"Venezolanas, venezolanos, les pido que me midan por los hechos. Menos peleas, más soluciones", añadió.

Además, sostuvo que "el ejercicio responsable de la política está garantizado para todas y para todos, las puertas están abiertas".

Inhabilitada políticamente, Machado no pudo ser candidata a las presidenciales de 2024. Volvió a Venezuela el 25 de octubre, luego de diez meses en el exilio.

La líder opositora y premio nobel de la paz denunció fraude en los comicios de 2024 y reivindicó el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde septiembre de 2024.