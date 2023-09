Demandan a Google por causar la muerte de un conductor que siguió el GPS y lo llevó hacia un puente derrumbado

Una mujer en el estado de Carolina del Norte está demandando a Google por niglencia después de que su esposo falleciera al estrellarse en un riachuelo debajo de un puente derrumbado siguiendo las instrucciones de Google Maps, informó la agencia norteamericana The Associated Press.

El 30 de septiembre de 2022, la policía estatal encontró a Philip Paxson ahogado en su camioneta volcada debajo de un puente que se había derrumbado casi una década antes. Paxson, que tenía 47 años y era de Hickory, Carolina del Norte, regresaba a casa después del noveno cumpleaños de su hija antes del accidente, escribió su suegra en una publicación en Facebook. Agregó que ni el puente destruido ni la carretera que conduce a él tenían barreras o señales de advertencia para alertar a los conductores del peligro.

"Era una noche oscura y lluviosa y estaba siguiendo su GPS que lo llevó por un camino de concreto hasta un puente que desembocaba en un río", se lee en la publicación. “Su familia y amigos lo extrañarán mucho. Fue un accidente totalmente evitable. Estamos de luto por su muerte”.

Además de Google , la demanda de la familia Paxson nombra a varias empresas privadas de administración de propiedades que eran responsables del terreno donde ocurrió el accidente y de las parcelas circundantes, según Associated Press.

En una declaración a The Guardian, un portavoz de Google dijo: “Tenemos el más sentido pésame por la familia Paxson. Nuestro objetivo es proporcionar información de ruta precisa en Maps y estamos revisando esta demanda”.

Los abogados de los Paxson alegan que varias personas han intentado señalar el puente destruido a Google y han incluido correspondencia por correo electrónico entre un residente de Hickory que intentó utilizar la función "sugerir una edición" en 2020 para que la empresa abordara el problema. Google nunca respondió a la sugerencia, alegan los abogados.

“Nuestras niñas preguntan cómo y por qué murió su papá, y me quedo sin palabras que puedan entender porque, como adulta, todavía no puedo entender cómo los responsables de las direcciones GPS y del puente pudieron haber actuado con tanta poco respeto por la vida humana”, dijo Alicia Paxson, esposa de Phillip Paxson, a Associated Press.

La muerte de Phillip Paxson no es la primera que es relacionado con la aplicación de GPS de Google. En 2020, un automovilista de 18 años murió congelado después de que él y un amigo quedaran varados en un vehículo durante una semana después de seguir una ruta de Google Maps a través de la famosa “carretera de los huesos” en Rusia. En 2019, un camionero en Yakarta, Indonesia, se cayó por un acantilado después de seguir una ruta de Google Maps que solo estaba destinada a motocicletas, informó el Straits Times.

*Información de www.theguardian.com*