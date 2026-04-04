Detenido en Italia un jefe de la Camorra napolitana acusado de asesinato

El clan Mazzarella es conocido por su implicación en la falsificación de moneda en Nápoles.

Un jefe de clan de la mafia napolitana, acusado de asesinato y prófugo desde hace más de un año, fue detenido en la costa de Amalfi, anunció la policía italiana este sábado.

Roberto Mazzarella, de 48 años y jefe del clan Mazzarella de la Camorra, fue detenido en la localidad costera de Vietri sul Mare, precisaron los carabinieri en un comunicado.

El individuo "fue localizado en una lujosa villa de la costa amalfitana, y no opuso resistencia a su detención. Estaba acompañado de su esposa y sus dos hijos", indicó la misma fuente.

Mazzarella, quien "figuraba en la lista de los fugitivos más peligrosos del ministerio del Interior", estaba prófugo desde el 28 de enero de 2025, el día en que escapó a su arresto bajo acusación de homicidio agravado, precisó el comunicado de los carabinieri.

El clan Mazzarella es conocido por su implicación en la falsificación de moneda en Nápoles.

El mes pasado, la policía detuvo a 16 personas presuntamente cercanas al clan, por ciberfraude.