Detienen en EEUU a exjefe de inteligencia de Bolsonaro condenado por golpismo

El expolicía, de 53 años, fue condenado el año pasado a 16 años de prisión luego de que la corte suprema lo considerara culpable junto a Bolsonaro de conspirar para mantener en el poder al expresidente.

Alexandre Ramagem, exdiputado y exjefe de los servicios brasileños de inteligencia, fue detenido este lunes en Estados Unidos adonde se había fugado tras ser condenado junto al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado.

El expolicía, de 53 años, fue condenado el año pasado a 16 años de prisión luego de que la corte suprema lo considerara culpable junto a Bolsonaro de conspirar para mantener en el poder al expresidente a pesar de su derrota en las elecciones de 2022 frente al actual presidente, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

La Policía Federal de Brasil dijo en una nota que "un brasileño condenado por el Supremo Tribunal Federal fue preso en Orlando, Florida, por la policía migratoria estadounidense (ICE)".

Una fuente de esa fuerza confirmó a la AFP, bajo anonimato, que se trata de Ramagem, quien aparece en el sitio oficial de la policía migratoria de Estados Unidos como "detenido por ICE".

La policía precisó que el detenido "es considerado fugitivo de la justicia brasileña tras la condena por los crímenes de organización criminal armada, golpe de Estado y tentativa de abolición violenta del Estado de Derecho".

Según medios locales, Ramagem escapó de Brasil por Guyana, sin pasar por los controles migratorios y entró en Estados Unidos con un pasaporte diplomático.

Brasil solicitó formalmente su extradición en diciembre.

El comunicado de la policía subrayó que la detención "fue resultado de la cooperación policial internacional entre la Policía Federal y las autoridades policiales de Estados Unidos".

El influenciador Paulo Figueiredo, muy cercano a la familia Bolsonaro, dijo sin embargo que "el gobierno brasileño no tuvo ninguna participación" en este episodio.

Según Figueiredo, que vive en Estados Unidos, Ramagem fue detenido "por una infracción leve de tránsito" y llevado a una instalación del ICE.

Figueiredo, nieto del último general en presidir Brasil durante la dictadura militar (1964-1985), dijo en X que Ramagem tiene estatus migratorio legal mientras espera una solicitud de asilo pendiente.

"Nuestra expectativa es que sea liberado lo más rápidamente posible, y por el momento no vemos ningún riesgo de deportación", añadió en su mensaje, que fue compartido por Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del exmandatario conservador afincado en Estados Unidos.

- Espionaje ilegal -

Ramagem fue condenado en el mismo proceso en el que Bolsonaro recibió una sentencia a 27 años de prisión.

El año pasado el presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó una ofensiva comercial contra Brasil por considerar ese juicio "una cacería de brujas" contra su aliado Bolsonaro.

Luego de meses de fricciones, los gobiernos de Lula y Trump acercaron posiciones, aunque la relación se mantiene cuanto menos fría.

Ramagem fue elegido diputado para el periodo 2023-2027, pero perdió su mandato el pasado diciembre tras la condena.

Hombre de confianza de Bolsonaro, dirigió durante su presidencia la agencia de inteligencia Abin, entre 2019 y 2022.

Esa gestión fue objeto de investigaciones policiales sobre una supuesta red de espionaje ilegal de opositores a Bolsonaro. Por ese caso, la PF recomendó el año pasado presentar cargos contra Ramagem y una treintena de personas, incluyendo Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente.

Los investigadores sospechan que funcionarios de la Abin usaron el programa israelí de espionaje FirstMile para monitorear ilegalmente personalidades políticas y periodistas.

Bolsonaro cumple actualmente su condena en su residencia en Brasilia, luego de que un juez de la corte suprema le permitiera abandonar la prisión donde permanecía por razones de salud.

Impedido de presentarse a elecciones, el líder de la derecha y la extrema derecha brasileñas designó a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro como candidato para enfrentar a Lula en los comicios presidenciales de octubre.