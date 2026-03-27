La diplomática argentina Virginia Gamba sale de la carrera por convertirse en jefe de la ONU

La candidatura de la exrepresentante especial de la ONU para la protección de la infancia en los conflictos armados fue anunciada a mitad de marzo.

Maldivas retiró su apoyo a la candidatura de la diplomática argentina Virginia Gamba para la secretaría general de la ONU, con lo que queda fuera de la carerra, anunció el jueves la portavoz de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La candidatura de la exrepresentante especial de la ONU para la protección de la infancia en los conflictos armados fue anunciada a mitad de marzo, pero Maldivas informó a la ONU "su decisión de retirar su nominación", dijo a reporteros la vocera La Neice Collins.

Como fue presentada por un solo Estado queda automáticamente fuera de competencia.

El jueves, el nuevo gobierno chileno de extrema derecha, también notificó formalmente a la ONU que retiraba el apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet. Pero aún sigue en carrera gracias al apoyo de México y Brasil.

Otros tres candidatos siguen en la pugna por reemplazar a Antonio Guterres desde el 1 de enero de 2027: Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica; el argentino Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA); y Macky Sall, expresidente de Senegal.

Todos serán escuchados en una audiencia con los Estados miembros en la segunda mitad de abril.

Cada candidato debe ser presentado oficialmente por al menos un país o un grupo de países, no necesariamente por su país de origen.

Siguiendo una tradición de rotación geográfica que no siempre se respeta, América Latina aspira al cargo.

Pero son los miembros del Consejo de Seguridad, y en particular los cinco permanentes con derecho a veto (Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia), quienes realmente tienen en sus manos el futuro de los candidatos.

De hecho, solo por recomendación del Consejo la Asamblea General puede elegir al titular de la ONU para un mandato de cinco años, renovable una sola vez.