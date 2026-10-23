Trump hablará con Musk si persisten restricciones a Starshield en Ucrania

La defensa de Trump a Elon Musk frente a las acusaciones sobre su influencia en un sistema fundamental para la defensa de Ucrania.

Washington, Estados Unidos/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que hablará con Elon Musk si persisten los problemas con Starshield, el sistema de comunicaciones satelitales militares desarrollado por una empresa del multimillonario y utilizado por Ucrania en la guerra contra Rusia.

Kiev dijo el viernes que el ejército ucraniano seguía teniendo dificultades para utilizar el servicio de Starshield, un día después de que Trump asegurara que Musk ya había restablecido el acceso.

"No he hablado con él. Tal vez tenga que hacerlo, pero no lo he hecho. Escuché que el problema ya se había solucionado, pero si no es así, hablaré con él", dijo Trump a periodistas al alusión a Musk.

"Si hay algún problema, lo resolveré", añadió.

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El presidente también desestimó las acusaciones de que Musk ejerce demasiado poder sobre un sistema fundamental para Ucrania en su guerra contra Rusia.

"Elon nunca haría nada incorrecto. Lo conozco muy bien, es una persona íntegra", afirmó.

Trump ha tenido una relación turbulenta con el magnate tecnológico, quien dirigió el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) al comienzo del segundo mandato del republicano el año pasado, antes de que ambos se distanciaran.

Sin embargo, en los últimos meses parecen haber recompuesto su relación.

En septiembre, Musk asistió a una cena de Estado en honor del presidente chino Xi Jinping y además pasó a integrar un comité del Departamento de Defensa sobre el futuro de la guerra.

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