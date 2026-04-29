Trump insta a Irán a 'espabilar' ante el estancamiento de las negociaciones

En su lugar, según el reporte, les dijo a sus asesores que la Armada continuaría presionando las exportaciones clave de petróleo de Irán hasta que Teherán aceptara todas las exigencias de Washington.

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó este miércoles a Irán a "espabilar" ante el estancamiento de las negociaciones sobre la guerra, mientras reportes de prensa aseguran que ordenó a su equipo que se prepare para un bloqueo prolongado de los puertos iraníes.

"Irán no es capaz de organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilar pronto!", publicó Trump en su red Truth Social.

Acompañó el mensaje con una imagen creada artificialmente en la que aparece con gafas oscuras, un fusil y el mensaje: "Se acabó el Señor Bueno".

Entre tanto, el diario Wall Street Journal aseguró en un artículo que el mandatario republicano pidió a sus funcionarios de seguridad nacional que se preparen para seguir aplicando por un tiempo prolongado el cerco que impuso a los muelles iraníes, con el fin de obligar a Teherán a abandonar su programa nuclear.

De acuerdo con el medio, Trump no cree que Irán esté negociando de buena fe, y espera que se lo pueda obligar a suspender el enriquecimiento de uranio durante 20 años y a aceptar restricciones estrictas a partir de entonces.

El diario cita a funcionarios anónimos, que aseguran que Trump había decidido durante una reunión celebrada el lunes en la sala de crisis de la Casa Blanca que tanto reanudar los bombardeos como retirarse del conflicto eran opciones demasiado arriesgadas.

En su lugar, según el reporte, les dijo a sus asesores que la Armada continuaría presionando las exportaciones clave de petróleo de Irán hasta que Teherán aceptara todas las exigencias de Washington.