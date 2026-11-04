Un tsunami demócrata barre EEUU y le arrebata el Congreso a los republicanos; Trump reconoce la derrota

En caso de derrota, Trump asegura que está dispuesto a convertirse en "Mr Veto" y bloquear las iniciativas legislativas de un Congreso opositor, lo que elevaría aún más la temperatura política del país.

Washington, Estados Unidos/Los demócratas protagonizaron un tsunami político este martes en Estados Unidos y se adueñaron del Congreso, un humillante revés para Donald Trump que compromete el final de su presidencia.

La oposición ganó el control de la Cámara de Representantes y el Senado, con triunfos en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, y bastiones republicanos como Texas, Iowa y Kansas, donde ningún demócrata había ganado el escaño desde 1932.

Según CNN y NBC, los demócratas ganarían al menos 244 escaños en la Cámara, de un total de 435 curules.

En el Senado, que renovaba un tercio de su hemiciclo (100 escaños), la oposición solo necesitaba voltear cuatro curules.

"Con victorias arrolladoras y contundentes, el pueblo estadounidense ha repudiado la depravación, la corrupción y la incompetencia del fracasado presidente saliente Donald Trump", declaró una de las esperanzas demócratas, el senador Jon Ossoff, reelecto senador por Georgia.

Ossoff es una de las caras nuevas que los demócratas aportan al Congreso, al igual que James Talarico, un pastor presbiteriano que se alzó con una victoria arrolladora y será el nuevo senador por Texas.

Otra demócrata hispana, Gina Hinojosa, será la nueva gobernadora del mayor estado del país, gracias al voto latino.

Signo de un cambio decisivo del horizonte político: los republicanos que ganaron lo hicieron con márgenes mucho más pequeños que anteriores contiendas.

El nuevo gobernador de Florida, Byron Donalds, el primer jefe de gobierno negro en la historia de ese estado sureño y sólidamente republicano, ganó con una ventaja de 1,5 puntos.

Hace cuatro años, su predecesor Ron DeSantis lo hizo con 20 puntos porcentuales frente a su rival demócrata.

Trump reconoce la derrota

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo un inusual gesto de elogio hacia sus rivales demócratas, al decir que hicieron un "buen trabajo" después de derrotar a su Partido Republicano en las elecciones de medio mandato.

"Creo que los demócratas hicieron un buen trabajo. De verdad lo creo. Creo que hicieron un buen trabajo. Lucharon duro", dijo Trump a Fox News. "No debería sentirme culpable", añadió.

Trump, dijo el martes por la noche que la guerra con Irán jugó un rol en la abrumadora victoria demócrata.

"Pienso que en parte se debió a Irán, pero al mismo tiempo, la gente entendió la importancia de lo que he hecho con Irán", dijo Trump en una entrevista telefónica con Fox.

La amenaza de la destitución

Los demócratas prometen abrir investigaciones sobre el presidente, su familia y su gobierno, y sobre la conveniencia de seguir pagando por la guerra en Irán.

La oposición intentó en dos ocasiones destituir a Trump en su primer mandato (2017-2021).

El republicano, de 80 años, ya no se puede presentar a un tercer mandato y ya ha demostrado en sus dos primeros dos años -y al menos dos intentos de asesinato- que no tiene nada que perder.

Trump aceptó la derrota, según periodistas del New York Times que hablaron con él durante la aciaga velada electoral.

"Estoy absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados", dijo el mandatario al periódico de izquierdas.

"Trabajaremos con los demócratas. Probablemente llegaremos a un acuerdo", explicó.

Al mismo tiempo, el republicano lanzó: "Yo no estaba en la papeleta y, si lo hubiera estado, ¡habríamos ganado POR UNA VICTORIA APLASTANTE!".

"El ambiente en la Casa Blanca es de desafío", declaró un funcionario bajo condición de anonimato.

"Abróchense los cinturones", advirtió.

"Los extremistas del MAGA están en desbandada de costa a costa. Donald Trump está en conmoción en este momento", dijo en un video Hakeem Jeffries, que será el próximo líder de la bancada demócrata en la Cámara de Representantes.

Si los demócratas intentan aprobar reformas en el campo de la salud, o volver a su agenda ambientalista, o subir impuestos, Trump vetará muy probablemente sus intentos.

Eso promete un fin de mandato presidencial lleno de curvas, y con una guerra en Irán que no tiene visos de acabarse pronto.

Una enfermera, Gracie Surface, votó sin dudarlo por Ossoff en Atlanta, explicó a la AFP. "Necesitamos sangre nueva" en la política, declaró.

Sin descanso

En sus dos primeros años, Trump jugó fuerte, con campañas militares de éxito desigual, en Venezuela e Irán, recortes de impuestos y decenas de decretos presidenciales.

Pero las principales preocupaciones de los votantes, la economía y el costo de la vida, no desaparecieron, sino todo lo contrario.

Los demócratas retoman aire tras dos años de apretar los dientes, pero ante ellos subsisten interrogantes.

El ala socialista de la oposición logró colocar a varios candidatos, aumentando su influencia en el Congreso.

Esa movilización tiene sus riesgos, puesto que ese sector del partido tiene puntos de vista sobre la policía migratoria, la relación con Israel o los impuestos que se desmarcan abiertamente del electorado promedio demócrata.