Trump y Xi coinciden en que el estrecho de Ormuz 'debe seguir abierto'

Desde el inicio de la guerra con los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, Irán impone un cierre casi total de este paso por donde antes transitaba una quinta parte del comercio global de petróleo y gas.

Pekín, China/La Casa Blanca afirmó que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, coincidieron en la necesidad de mantener abierto el estrecho de Ormuz durante su encuentro este jueves en Pekín.

"Las dos partes estuvieron de acuerdo en que el estrecho de Ormuz debe seguir abierto para favorecer la libre circulación de la energía", dijo la Casa Blanca.

Desde el inicio de la guerra con los ataques de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero, Irán impone un cierre casi total de este paso por donde antes transitaba una quinta parte del comercio global de petróleo y gas.

Desde abril, a pesar de la tregua vigente entre ambas partes, Estados Unidos responde con un bloqueo de los puertos iraníes.

China se ve afectada directamente porque, según la firma de análisis del tráfico marítimo Kpler, más de la mitad del crudo que importa por vía marítima procede de Oriente Medio y transita por ese estrecho.

Según la Casa Blanca, Xi expresó en su encuentro con Trump su oposición a una "militarización" del paso y a la instauración de un peaje, como pretende Irán.

En su comunicado, la parte estadounidense afirmó que ambos líderes habían mantenido "un buen encuentro" y no mencionó el espinoso tema de Taiwán.

En cambio, Xi puso el énfasis en las diferencias de ambos países sobre esta isla con un gobierno democrático propio que Pekín considera como propia.

"La cuestión de Taiwán es el tema más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos", afirmó durante la cumbre, según la cadena oficial CCTV.

"Si se maneja mal, las dos naciones podrían chocar o incluso entrar en conflicto, lo que empujaría a toda la relación entre China y Estados Unidos a una situación muy peligrosa", advirtió.