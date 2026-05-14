EEUU ofrece USD 100 millones en ayuda a Cuba pero solo a través de la Iglesia católica

Estados Unidos ya entregó este año ayuda humanitaria a Cuba a través de la Iglesia católica, por un valor de 6 millones de dólares.

Estados Unidos está dispuesto a entregar 100 millones de dólares en ayuda a Cuba si se distribuye a través de la Iglesia católica, anunció el miércoles el gobierno de Donald Trump.

La oferta fue adelantanda por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en su reciente visita al Vaticano.

En un comunicado el miércoles, el Departamento de Estado señaló que "reitera públicamente la generosa oferta de Estados Unidos de proporcionar 100 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria directa al pueblo cubano, que se distribuirían en coordinación con la Iglesia católica y otras organizaciones humanitarias independientes confiables".

"La decisión recae en el régimen cubano: aceptar nuestra oferta de asistencia o negar una ayuda vital que salva vidas y, en última instancia, rendir cuentas ante el pueblo cubano por obstaculizar una ayuda crucial", añadió el texto.

Rubio hizo la propuesta la semana pasada en declaraciones a periodistas tras encuentros con el papa León XIV y las máximas autoridades del Vaticano, tradicional mediador entre estos países enfrentados desde la revolución cubana de 1959.

Estados Unidos ya entregó este año ayuda humanitaria a Cuba a través de la Iglesia católica, por un valor de 6 millones de dólares, tras el devastador impacto del huracán Melissa en 2025.

La nueva propuesta llega en un momento de fuertes tensiones entre Washington y La Habana, después de un decreto de Trump del 28 de enero que amenaza con imponer aranceles a los países que le vendan petróleo a Cuba.

La administración Trump ya cortó el suministro de crudo de Venezuela a la isla tras la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana, capturado el 3 de enero en Caracas por fuerzas estadounidenses.

"Estados Unidos sigue buscando reformas significativas del sistema comunista de Cuba, que solo ha servido para enriquecer a las élites y condenar al pueblo cubano a la pobreza", indicó el Departamento de Estado.

Añadió que, entre otras propuestas, Washington ya ofreció "apoyo para un servicio de internet satelital libre".

La ayuda tras el huracán Melissa fue entregada luego laboriosas negociaciones entre La Habana, Washington y la Iglesia católica para que pudiera ir directamente de Estados Unidos a ciudadanos cubanos sin pasar por los canales oficiales.