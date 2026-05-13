Emiratos ‘niega informes’ de visita secreta del primer ministro israelí Netanyahu

Emiratos Árabes Unidos afirmó el jueves que "niega los informes" de que el primer ministro israelí visitara en secreto el país, después de que la oficina de Benjamin Netanyahu dijo que se había reunido con el presidente emiratí durante la guerra con Irán.

La oficina de Netanyahu dijo el miércoles que había "realizado una visita secreta a Emiratos Árabes Unidos" durante la guerra, "donde se reunió con el presidente de EAU, el jeque Mohamed bin Zayed Al Nahyan".

El anuncio de Netanyahu se produjo después de que el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, anunciara que ese país había enviado sus sistemas de defensa aérea Cúpula de Hierro y el personal para operarlos a Emiratos Árabes Unidos durante la guerra con Irán.

Sin llegar a confirmar los comentarios de Huckabee, la oficina de Netanyahu afirmó que la visita "marcó un avance histórico en las relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos".

Emiratos no negó directamente ninguna visita de este tipo, y en su lugar se refirió a "informes" sobre una "supuesta visita".

"Emiratos Árabes Unidos niega las informaciones que circulan sobre una supuesta visita del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a EAU, o sobre la recepción de alguna delegación militar israelí en el país", indicó el Ministerio de Asuntos Exteriores emiratí en un comunicado.

El texto añadió que Abu Dabi reafirma que "sus relaciones con Israel son públicas y no se basan en arreglos opacos o extraoficiales".

"En consecuencia, cualquier afirmación sobre visitas no anunciadas o acuerdos no revelados carece por completo de fundamento, a menos que sea anunciada oficialmente por las autoridades competentes de EAU", agregó la nota.

Irán apuntó contra Emiratos más que contra cualquier otro país durante la guerra, que se desencadenó por ataques estadounidenses e israelíes contra la república islámica a finales de febrero.

Pese al alto el fuego que entró en vigor el mes pasado, los emiratíes han informado desde entonces de múltiples ataques con misiles y drones por parte de Irán.