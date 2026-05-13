Mundial 2026 | En México inmortalizan monedas conmemorativas, colección exclusiva

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Banco de México se prepara para celebrar a lo grande la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el lanzamiento de una exclusiva colección de monedas conmemorativas que inmortalizarán uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

La colección estará compuesta por 12 piezas especiales que rendirán homenaje tanto a las ciudades sedes del Mundial como a la riqueza cultural, histórica y natural de México, uno de los países anfitriones de la máxima fiesta del fútbol junto a Estados Unidos y Canadá.

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Dentro de la serie destacan cuatro monedas bimetálicas de circulación corriente con valor nominal de 20 pesos, las cuales podrán ser utilizadas por el público en transacciones diarias. Además, Banxico también pondrá en circulación ocho exclusivas monedas de colección elaboradas en metales finos: cuatro de oro con denominación de 25 pesos y cuatro de plata con valor de 10 pesos.

Las piezas fueron diseñadas para capturar la esencia futbolera y cultural de las tres ciudades mexicanas que recibirán partidos de la Copa Mundial 2026.

En el caso de la Ciudad de México, las monedas incluirán símbolos emblemáticos como el ajolote, el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes, fusionando historia y tradición con el espíritu del fútbol.

Por su parte, Guadalajara estará representada con elementos característicos de la cultura tapatía, entre ellos un jimador, la tradicional coa de agave y los reconocidos Arcos de Zapopan.

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Mientras tanto, Monterrey mostrará una imagen moderna y deportiva con la silueta de un futbolista, la histórica Fuente de Crisol y el imponente Cerro de la Silla, manteniendo siempre el balón como protagonista central del diseño.

Las monedas bimetálicas de 20 pesos tendrán curso legal y comenzarán a distribuirse a través del sistema bancario mexicano, permitiendo que aficionados y coleccionistas puedan adquirirlas fácilmente.

En tanto, las exclusivas piezas de oro y plata estarán disponibles desde la segunda quincena de mayo mediante distribuidores autorizados como la Casa de Moneda de México y el Museo Interactivo de Economía.

Con esta colección histórica, México busca dejar una huella imborrable rumbo al Mundial 2026, un torneo que promete paralizar al planeta y convertirse en una auténtica fiesta para millones de aficionados al fútbol.

Con información de Forbes México.

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