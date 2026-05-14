Clima en Panamá: lluvias aisladas en zonas marítimas y altos índices UV marcarán la jornada

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12°C y 22°C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre 24°C y 26°C.

Panamá/Las condiciones climáticas para este jueves estarán marcadas por lluvias aisladas en zonas marítimas y algunos sectores del país, además de temperaturas elevadas y altos índices de radiación ultravioleta. Así lo revela el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

De acuerdo con el pronóstico, durante la madrugada y la mañana se esperan lluvias aisladas en áreas marítimas, con posibles incursiones hacia el occidente de Costa Abajo de Colón, las costas del norte de Veraguas y sectores de la comarca Ngäbe Buglé. Para el resto del territorio nacional no se prevén eventos lluviosos significativos.

En horas de la tarde se anticipan aguaceros aislados en la provincia de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas norte y sur, la Cordillera Central, Chiriquí, Bocas del Toro y Darién.

Mientras que durante la noche podrían registrarse lluvias en zonas marítimas del Caribe que se extenderían hacia las costas. En el resto del país se mantendrían condiciones estables.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 12°C y 22°C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país estarán entre 24°C y 26°C. Las máximas alcanzarán entre 30°C y 35°C en el Pacífico, de 30°C a 33°C en el Caribe y entre 18°C y 25°C en la Cordillera Central.

En cuanto a los vientos, durante la mañana predominarán direcciones variables entre noreste, noroeste, oeste y norte, con velocidades sostenidas de entre 5 y 15 kilómetros por hora. Para la tarde se esperan vientos del noreste y noroeste en el Caribe, y variables entre noroeste, noreste y oeste en el Pacífico, con velocidades de hasta 20 kilómetros por hora.

Las condiciones marítimas en el litoral Caribe presentarán olas entre 0.60 y 1.50 metros de altura, con periodos de 7 a 8 segundos. En el Pacífico, las olas estarán entre 0.90 y 1.20 metros de altura, con periodos de 8 a 15 segundos, consideradas favorables para las actividades marítimas.

Las autoridades también alertaron sobre índices de radiación UV-B altos a extremos en todo el país, con valores que podrían alcanzar niveles entre 7 y 11+, por lo que recomiendan tomar medidas de protección ante la exposición prolongada al sol.