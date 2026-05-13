Crisis emocionales en jóvenes generan preocupación por aumento de problemas de salud mental

Los principales factores que estarían afectando emocionalmente a los jóvenes están vinculados a graves disfunciones familiares, así como a situaciones de agresión escolar, entre ellas el bullying.

Ciudad de Panamá/Las crisis emocionales en estudiantes continúan encendiendo las alertas entre especialistas y autoridades, ante el incremento de casos relacionados con ansiedad, depresión y estrés en adolescentes.

Expertos en salud mental señalan que los principales factores que estarían afectando emocionalmente a los jóvenes están vinculados a graves disfunciones familiares, así como a situaciones de agresión escolar, entre ellas el bullying.

”La mayoría de las veces que nuestra niñez y adolescencia se afecta emocionalmente es por problemas dentro de la familia, el ambiente escolar no solo es perjudicial por parte de otros niños sino incluso por los propios docentes”, explicó Nilda Santamaría, psicóloga.

De acuerdo con datos de la línea 147 del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), servicio que brinda apoyo emocional y orientación psicológica gratuita, el 86% de las atenciones corresponde a jóvenes entre los 14 y 17 años, reflejando la creciente necesidad de acompañamiento psicológico en esta población.

”Hemos tenido casos de pensamientos suicidas, bullying, relaciones de padres que estan pasando por divorcios, duelos, rompimientos de pareja en el caso de jóvenes que estan teniendo su primer novio”, señaló Miguel González, del Mides.

Los especialistas advierten que cuando estas situaciones no son identificadas y atendidas a tiempo, pueden derivar en conductas de riesgo, incluyendo intentos de autolesión o atentados contra la propia vida.

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Ante este panorama, recomiendan a los padres de familia mantener una mayor atención sobre el comportamiento emocional de sus hijos, fortalecer la comunicación dentro del hogar y generar espacios de confianza que permitan orientar a los adolescentes frente a las dificultades que enfrentan.

Asimismo, subrayan la importancia de detectar señales de alerta como aislamiento, cambios bruscos de conducta, bajo rendimiento académico, alteraciones del sueño o expresiones constantes de tristeza, con el objetivo de buscar ayuda profesional de manera oportuna.

Especialistas reiteran que la salud mental debe ser abordada de forma integral tanto en el entorno familiar como en los centros educativos, para prevenir que más jóvenes enfrenten afectaciones emocionales severas.

Con información de Jessica Román