Más de 58.000 edificios dañados o destruidos por terremotos en Venezuela, según datos satelitales

La proporción de edificios potencialmente dañados o destruidos supera incluso el 50 % en Urimare (unos 5.800 edificios), Caraballeda (6.000) y Macuto (2.350).

Más de 58.000 edificios resultaron dañados o destruidos por los terremotos en el norte de Venezuela, según una evaluación preliminar de datos satelitales realizada por investigadores estadounidenses.

Al menos 1.700 personas murieron y decenas de miles siguen desaparecidas tras los dos potentes sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 registrados la semana pasada, los más fuertes en el país caribeño en más de un siglo.

"Es probable que aproximadamente 58.870 edificios hayan resultado dañados o destruidos en toda la región afectada", afirman en la evaluación los investigadores Corey Scher y Jamon Van Den Hoek, de la Universidad Estatal de Oregón.

Los científicos analizaron imágenes de radar de alta resolución del satélite Sentinel-1 de la Agencia Espacial Europea (ESA) recopiladas el 25 de junio, el día después de los terremotos.

"Esta es una evaluación preliminar y rápida. Refleja un cambio abrupto en la superficie consistente con los daños", escribieron los investigadores, y agregaron que la cifra solo debe interpretarse como un indicador y no ha sido verificada en el terreno.

Según un análisis de la AFP de estos datos, en diez ciudades venezolanas más de uno de cada cinco edificios probablemente resultó dañado o destruido. Se trata principalmente de ciudades en el estado de La Guaira, en la costa al norte de Caracas.

La proporción de edificios potencialmente dañados o destruidos supera incluso el 50 % en Urimare (unos 5.800 edificios), Caraballeda (6.000) y Macuto (2.350).

En Catia La Mar, también en La Guaira, se han detectado posibles daños en más de 7.400 edificios. Es decir, un tercio de los edificios de la ciudad.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó el lunes que 855 infraestructuras presentaron daños, de las cuales 189 sufrieron "derrumbe total".