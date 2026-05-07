EEUU y sus aliados del Golfo presionan a la ONU por bloqueo de estrecho de Ormuz

Fuentes diplomáticas señalaron que Rusia, con poder de veto y aliado clave de Irán, advirtió el miércoles que podría bloquear la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Estados Unidos y sus aliados del Golfo presionaron el jueves a las Naciones Unidas para que exija a Irán el fin del bloqueo del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, mientras una resolución sobre el tema se enfrentaba a la amenaza de un veto.

Fuentes diplomáticas señalaron que Rusia, con poder de veto y aliado clave de Irán, advirtió el miércoles que podría bloquear la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

"Creemos en algunos principios básicos fundamentales, a saber, la libertad de navegación para las economías de todo el mundo. Eso es lo que está en juego aquí, nada menos que una piedra angular de la estabilidad y el comercio mundiales", declaró el embajador estadounidense Mike Waltz, rodeado de sus homólogos de Baréin, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y Kuwait.

Un proyecto de resolución de Estados Unidos y Baréin, al que tuvo acceso la AFP, exige que Irán ponga fin a sus ataques y amenazas contra los buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

También ordena a Irán que no cobre peajes por el paso, que especifique dónde ha colocado minas y que permita la creación de un corredor humanitario para los cargamentos de fertilizantes, en medio de temores a una escasez alimentaria mundial.

El embajador de Irán ante la ONU arremetió contra el proyecto de resolución, al que calificó de texto "defectuoso y políticamente motivado" que no resolvería la crisis.

Aprobar la resolución "establecería un precedente peligroso para legitimar medidas coercitivas unilaterales y acciones ilegales de Estados Unidos contra la soberanía y los derechos soberanos de los Estados costeros", afirmó Amir Saeid Iravani.

Una quinta parte del suministro mundial de petróleo y un tercio de los fertilizantes a nivel global pasan normalmente por el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, el transporte marítimo quedó en gran medida interrumpido desde que estalló la guerra el 28 de febrero con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

A mediados de marzo, el Consejo aprobó una dura resolución en la que instaba a Irán a dejar de atacar a sus vecinos del Golfo y condenaba su férreo control sobre el estrecho de Ormuz.

Rusia y China se abstuvieron en esa votación. Pero a principios de abril vetaron un texto que instaba a los países a coordinar sus esfuerzos de forma "defensiva" para garantizar la libre navegación por el estrecho.