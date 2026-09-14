EEUU tiene armas desplegadas en el espacio, afirma la Fuerza Espacial

Estados Unidos tiene armas desplegadas en el espacio, informó la Fuerza Espacial nacional este lunes. Es la primera vez que se confirma la presencia de este tipo de capacidades en órbita.

Cohete de la NASA. / AFP
AFP
14 de septiembre 2026 - 16:40

Washington, Estados Unidos/"Estados Unidos cuenta con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la Fuerza Conjunta contra acciones hostiles de adversarios", dijo un portavoz de la Fuerza Espacial en un comunicado que no ofreció detalles sobre las armas.Estas armas permiten "disputar y controlar" el espacio y "afectar las capacidades del adversario", dice el comunicado. "Estas capacidades pueden emplearse con fines ofensivos y defensivos", indicó.

Tanto Rusia como China -los dos principales rivales geopolíticos de Estados Unidos- representan posibles amenazas para los intereses estadounidenses en el espacio.

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos en su visita a Irlanda.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos en su visita a Irlanda. / AFP

China "desarrolla y opera capacidades espaciales y contraespaciales como parte de una estrategia de modernización militar", aseguró la Fuerza Espacial estadounidense.

Rusia considera el espacio como un ámbito de combate y cree que la supremacía espacial será un factor decisivo en los conflictos futuros" — Fuerza Espacial - Fuerza espacial estadounidense

La militarización del espacio es tan antigua como la propia carrera espacial: tan pronto como el Sputnik fue lanzado a órbita en 1957, Washington y Moscú comenzaron a explorar formas tanto de armar como de destruir satélites.

La mayor preocupación en algún momento fueron las armas nucleares en el espacio, pero las superpotencias y otros países firmaron el Tratado del Espacio Ultraterrestre en 1967, que prohíbe las armas de destrucción masiva en órbita.

Esta fotografía, distribuida el 12 de septiembre de 2026 muestra al Primer Ministro de la India, Narendra Modi (2I), al Presidente de China, Xi Jinping (C), y al Presidente de Rusia, Vladimir Putin (D), compartiendo un momento distendido durante la 18.ª Cumbre de los BRICS en Nueva Delhi.
Esta fotografía, distribuida el 12 de septiembre de 2026 muestra al Primer Ministro de la India, Narendra Modi (2I), al Presidente de China, Xi Jinping (C), y al Presidente de Rusia, Vladimir Putin (D), compartiendo un momento distendido durante la 18.ª Cumbre de los BRICS en Nueva Delhi. / AFP

Desde entonces, Rusia, Estados Unidos, China e India han explorado formas de combatir en el espacio al margen de ese tratado, incluso atacando los satélites de sus rivales, que son clave para las comunicaciones militares, la vigilancia y la navegación.

Véase también: EEUU promueve petróleo y carbón de Venezuela en cumbre G20 sobre ‘abundancia energética’

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