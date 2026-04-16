EEUU condena a dos hombres por plan para financiar armas norcoreanas

Los hombres fueron acusados en junio de 2025 junto con otras ocho personas que residen fuera de Estados Unidos y siguen prófugas.

Dos estadounidenses fueron enviados a prisión por participar en una red que ayudaba a norcoreanos a conseguir trabajo con empresas estadounidenses y recaudar fondos para los programas armamentísticos de Pyongyang, informó el Departamento de Justicia el miércoles.

Kejia Wang, de 42 años, fue condenado a nueve años de prisión tras declararse culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, lavado de dinero y robo de identidad.

Zhenxing Wang, de 39 años, fue condenado a casi ocho años después de admitir su participación en una conspiración para cometer fraude postal y electrónico y lavado de dinero.

Más de 100 empresas estadounidenses fueron blanco de este plan, entre ellas varias compañías de la lista Fortune 500 y un contratista de defensa, según informó el Departamento de Justicia.

"La trampa consistía en agregar a trabajadores informáticos norcoreanos en las nóminas de empresas estadounidenses desprevenidas y en los sistemas informáticos de Estados Unidos, perjudicando así potencialmente nuestra seguridad nacional", dijo John Eisenberg, fiscal general adjunto para asuntos de seguridad nacional.

Los hombres fueron acusados en junio de 2025 junto con otras ocho personas que residen fuera de Estados Unidos y siguen prófugas.

"Este caso saca a la luz un sofisticado esquema que explotó identidades estadounidenses robadas y empresas de Estados Unidos para generar millones de dólares para un régimen extranjero hostil", dijo la fiscal federal Leah Foley.

El Departamento de Justicia señaló que las maniobras de los trabajadores informáticos norcoreanos generan millones de dólares cada año para el Ministerio de Defensa de Corea del Norte y sus programas de armamento.