EEUU retoma vuelos con deportados a Venezuela

Un avión con 266 venezolanos deportados desde Estados Unidos arribó el miércoles al principal aeropuerto de Venezuela, en medio de la alerta de seguridad emitida por la autoridad aeronáutica estadounidense por el incremento de actividad militar en el Caribe.

Venezuela reautorizó en la víspera los vuelos de Estados Unidos para deportar migrantes, suspendidos luego de la advertencia del presidente Donald Trump del "cierre total" del espacio aéreo venezolano.

La llegada de aviones estadounidenses con migrantes venezolanos se mantuvo regularmente desde febrero pese a la tensión entre ambos países por el despliegue militar ordenado por Trump desde agosto.

Estados Unidos había suspendido "de manera verbal la ejecución de este vuelo", dijo a periodistas el canciller Yván Gil desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas.

"Pero hace un par de días lo solicitaron nuevamente y el presidente (Nicolás Maduro) sin dilaciones aprobó para que retornaran felices a la patria estos compañeros y compañeras que vienen de los Estados Unidos", añadió.

Se trata del vuelo número 76 procedente de Estados Unidos y el 95 contando las repatriaciones desde México. Unos 18.354 venezolanos han sido repatriados en estos vuelos procedentes de ambos países en lo que va de 2025.

De estos, 14.407 vinieron de Estados Unidos.

Antes de la breve suspensión, la empresa estadounidense Eastern Airlines había mantenido dos vuelos semanales a Venezuela los días miércoles y viernes.

Gil sostuvo que el aeropuerto opera con normalidad pese a la alerta emitida por la autoridad aeronáutica estadounidense.

"Hemos visto la normalidad de los vuelos, más allá de las amenazas, más allá de los discursos, más allá de la narrativa, que está funcionando correctamente", afirmó.