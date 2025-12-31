EEUU sanciona a cuatro empresas que operan en el sector petrolero de Venezuela

Trump declaró un bloqueo contra los petroleros sancionados que naveguen desde y hacia el país sudamericano.

Estados Unidos sancionó a cuatro empresas el miércoles por operar en el sector petrolero de Venezuela, en un nuevo esfuerzo del gobierno de Donald Trump por presionar al presidente Nicolás Maduro.

Las compañías Aries Global Investment Limited, Corniola Limited, Krape Myrtle Co Ltd y Winky International Limited fueron incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés).

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también identificó a cuatro petroleros como bienes bloqueados. Se trata de los tanqueros Della y Valiant (ambas con bandera de Hong Kong), Nord Star (con bandera de Panamá) y Rosalind (con bandera de Guinea).

"Estos barcos, algunos de los cuales son parte de la flota fantasma de Venezuela, continúan brindando recursos financieros para impulsar el régimen ilegítimo y narcoterrorista de Maduro", acusó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

"El Departamento del Tesoro seguirá implementando la campaña del presidente Trump para presionar al régimen de Maduro", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado.

El martes, Washington anunció sanciones por el comercio de drones de Irán con Venezuela. Incluyó en la lista negra a 10 personas y organizaciones ubicadas en ambos países por la compra de drones de diseño iraní, esfuerzos para adquirir químicos utilizados en misiles balísticos y otras preocupaciones.

Maduro ha negado las acusaciones de Estados Unidos de que lidera el "Cartel de los Soles", dedicado al narcotráfico. Caracas sostiene que Washington quiere derrocar a Maduro y apoderarse de las reservas de petróleo de Venezuela.

Trump declaró un bloqueo contra los petroleros sancionados que naveguen desde y hacia el país sudamericano. También ordenó el despliegue masivo de la Marina de Estados Unidos.

Las fuerzas estadounidenses han realizado al menos 30 ataques contra embarcaciones que han señalado de transportar drogas, con un saldo de más de 100 muertos.