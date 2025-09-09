Ejército israelí afirma que atacó a líderes de Hamás en Catar

Catar/El ejército israelí afirmó que apuntó contra líderes de Hamás este martes, después de que periodistas de AFP en Doha reportaran explosiones y humaredas en la capital catarí, donde el movimiento islamista palestino tiene su oficina política.

"El [ejército israelí] y la [agencia de seguridad israelí] llevaron a cabo un bombardeo preciso contra dirigentes superiores de la organización terrorista Hamás", indicaron las fuerzas armadas, sin especificar dónde tuvo lugar el ataque.

Según la cadena catarí Al Jazeera, que citó a un funcionario de Hamás, el bombardeo alcanzó a negociadores del movimiento islamista en Doha. Un periodista de AFP constató que el ataque impactó en un complejo utilizado por Hamás en esa ciudad.

En desarrollo...