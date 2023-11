Elon Musk rompe el silencio sobre la huelga de empleados de Tesla en Suecia

El consejero delegado del fabricante de autos eléctricos Tesla, Elon Musk, rompió su silencio sobre una huelga de trabajadores de la empresa en Suecia y afirmó que es una "locura" y que va a afectar la entrega de nuevos vehículos.

Unos 130 mecánicos de 10 talleres de Tesla en siete ciudades suecas iniciaron un paro el 27 de octubre debido a que el fabricante se niega a firmar un convenio colectivo de salarios, informó el sindicato IF Metall.

Desde entonces, la huelga se extendió a otros talleres que prestan sus servicios a Tesla y además los obreros de todos los puertos de Suecia dejaron de descargar los cargamentos de Tesla.

Los empleados de correo dejaron de entregar envíos a las oficinas de Tesla y a los talles el lunes para apoyar la huelga.

El periódico financiero Dagens Industri reportó que esta iniciativa de los empleados de correo puede impedir la circulación de nuevos autos Tesla, ya que en Suecia las matrículas emitidas por la Agencia de Transportes se entregan por vía postal.

En respuesta a un comentario de un usuario de la red X, antes conocida como Twitter, Musk rompió el silencio que había mantenido sobre la huelga y afirmó: "Esto es una locura".

Los convenios colectivos negociados por sector son la base del mercado laboral en Suecia, cubren a cerca del 90% de los trabajadores y garantizan condiciones salariales y de empleo.

Según el sindicato IF Metall, Tesla afirmó que no firmaría el convenio porque "no lo hacen en ninguna parte del mundo".