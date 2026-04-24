Macron anuncia que se alejará de la política en 2027 pero sin descartar regreso

Macron se convirtió en 2017, con 39 años, en el presidente más joven en la historia de Francia al frente de una alianza centrista y nada le impediría volver a presentarse en 2032, cuando tendrá 54 años.

Nicosia, Chipre/El presidente francés, Emmanuel Macron, no podrá presentarse a su reelección en 2027 tras dos mandatos consecutivos y, aunque el jueves anunció que se alejará de la política, ni los expertos ni miembros de su alianza descartan su regreso en 2032.

Macron se convirtió en 2017, con 39 años, en el presidente más joven en la historia de Francia al frente de una alianza centrista y nada le impediría volver a presentarse en 2032, cuando tendrá 54 años.

Cuando los candidatos a su sucesión empiezan a calentar motores un año antes de la presidencial, Macron confirmó el jueves su próxima salida del juego político, durante una conversación con estudiantes en Chipre.

"No hice política antes y no la haré después", aseguró este exbanquero, quien entró en la escena pública de la mano de su predecesor, el socialista François Hollande, de quien fue ministro de Economía antes de romper con él.

Desde hace semanas, el jefe del Estado se afana en defender su legado mientras, en su bando, los aspirantes a sucederlo, como sus ex primeros ministros Édouard Philippe y Gabriel Attal, buscan distanciarse ante su impopularidad récord.

"Es el momento adecuado para que el presidente, que de todos modos ya no va a controlar gran cosa, anuncie y prepare su salida", asegura a AFP Philippe Moreau-Chevrolet, profesor de Comunicación en la escuela de ciencias políticas Sciences Po.

Para el experto, Macron "necesita un relato alternativo" y dejar vía libre a las "especulaciones" sobre su futuro. "No hacer política no significa retirarse por completo", apunta Moreau-Chevrolet.

Con sus declaraciones en Chipre, "hablaba de 'política' en el sentido partidista del término", abunda un allegado del mandatario.

"For sure"

Algunos lo ven al frente del Fondo Monetario Internacional (FMI) o de la Comisión Europea, vistas sus competencias en estos ámbitos y su presencia y reconocimiento en el ámbito internacional.

Aunque hasta hace poco alababa su relación privilegiada con Donald Trump, el inquilino del Elíseo ya no pierde la ocasión de señalar a su par estadounidense por su ambición sobre Groenlandia y su gestión de la guerra contra Irán.

"No he hablado con él en estas últimas horas porque he considerado (...) que no era necesario", lanzó sin rodeos durante un desplazamiento el lunes en Polonia.

Macron ha "encontrado su verdadero papel en la escena internacional", considera el experto, para quien el Foro de Davos "cristalizó todo eso" en enero, con "su defensa de las democracias europeas".

Pero, sobre todo, fue su imagen luciendo por razones médicas unas gafas de sol al estilo Top Gun y repitiendo "For sure" durante su intervención la que se volvió viral.

#Macron2032

Un dirigente de su campo político lo ve, sin embargo, en otros lares: "Después de 2027, montará su propia empresa y veremos florecer [el lema] #Macron2032", la próxima presidencial a la que puede presentarse.

El mandatario espera que, una vez fuera de la arena política, volverá a conectar con los franceses y recuperará su popularidad, como ocurrió en su momento con el conservador Jacques Chirac.

Durante el próximo año, "los últimos retoques del decenio que termina deben permitir revelar el conjunto" de su trabajo, asegura uno de sus allegados, que destaca "la independencia industrial, europea, frente a las crisis".

"No se desconecta de los temas que le apasionan: la reindustrialización, la inteligencia artificial, la industria de defensa, los asuntos internacionales. Todo lo demás se lo deja al primer ministro", resume una ministra.

Sus dos mandatos han estado marcados por las protestas sociales de los "chalecos amarillos" en 2018 y contra la reforma de las pensiones en 2023, así como por las medidas de apoyo masivas a la economía durante la pandemia.

Pero su decisión de convocar elecciones legislativas anticipadas en 2024 sumió a Francia en una profunda crisis política con una Asamblea Nacional (cámara baja) sin mayorías y dividida en tres bloques: izquierda, centroderecha y ultraderecha.