Encarcelan en Chile a exmilitar prófugo por el asesinato y secuestro de Víctor Jara

La policía encarceló al exmilitar prófugo Nelson Haase, condenado por el asesinato y secuestro del cantautor Víctor Jara hace más de medio siglo durante la dictadura militar en Chile, informó el domingo el Poder Judicial a la AFP.

Autor de temas como "El derecho de vivir en paz", Víctor Jara es considerado un símbolo de la llamada Nueva Canción Chilena, un movimiento musical y social que nació en los años 60.

El músico fue torturado y asesinado de 44 balazos el 16 de septiembre de 1973, cinco días después del golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el entonces presidente Salvador Allende. Tenía 40 años.

"Se le aplicaron torturas físicas, siendo los golpes más severos aquellos que recibió en la región de su rostro y en sus manos", según la investigación judicial.

El 28 de agosto de 2023, semanas antes de que se conmemoraran los 50 años del golpe y el asesinato de Jara, siete militares en retiro fueron condenados por este caso a penas de entre ocho y 25 años de prisión.

Haase, de 80 años, fue sentenciado a 25 años de cárcel, pero huyó cuando se dio a conocer la condena. Era el único militar que seguía libre.

"Se dio orden de ingreso (a la cárcel) al militar en retiro Nelson Haase Mazzei", dijo el Poder Judicial en un comunicado enviado a la AFP.

Según la prensa local, el exmilitar fue encontrado en la región de Los Lagos, 950 kilómetros al sur de la capital.

No fue el único que evitó la cárcel tras la sentencia. El general Hernán Chacón, de 85 años, se suicidó cuando la policía fue a detenerlo y llevarlo a cumplir condena.

El asesinato de Jara fue uno de los más alevosos cometidos por la dictadura (1973-1990), que dejó como saldo 3.200 víctimas, entre muertos y desaparecidos.