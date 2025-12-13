España desarticula una banda que transportaba hachís en helicóptero desde Marruecos

En el último año, la policía española también descubrió redes criminales que utilizaban drones para transportar droga desde Marruecos.

La Guardia Civil española informó el sábado que desarticuló un grupo criminal que utilizaba helicópteros para meter hachís en el país desde Marruecos.

Los helicópteros podían transportar entre 500 y 900 kilos de droga, que se almacenaba en naves y fincas agrícolas del sur de España, y luego la llevaban por carretera hasta otros países europeos, indicó la Guardia Civil en un comunicado.

En la operación se intervinieron "657 kilos de hachís y cinco armas de fuego, además de uno de los helicópteros usados para el narcotráfico entre ambos países, además de dinero en efectivo y varios vehículos en los registros realizados en las provincias de Málaga, Almería y Murcia", según el comunicado.

Seis personas fueron arrestadas en el marco de este operativo, en el que también participó la policía de Bélgica, Marruecos y Suecia.

Los estrechos lazos que guarda España con América Latina y su cercanía con Marruecos lo convierten en un punto de entrada clave de drogas en Europa, aunque en realidad el narcotráfico se lleva a cabo por mar.

