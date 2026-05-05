España dice que crucero afectado por hantavirus llegará a Canarias en ‘3 o 4 días’

El MV Hondius está en alerta sanitaria después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) informara el sábado que se sospechaba que un hantavirus —propagado por roedores infectados.

El gobierno de España anunció el martes que recibirá en las islas Canarias al crucero afectado por un posible brote de hantavirus dentro de "3 a 4 días", pero precisó que aún no se definió qué puerto en concreto acogerá el navío.

El MV Hondius está en alerta sanitaria después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) informara el sábado que se sospechaba que un hantavirus —propagado por roedores infectados— había provocado la muerte de tres pasajeros.

El barco bajo bandera neerlandesa, que partió el 1 de abril de Ushuaia, sur de Argentina, para una expedición por el Atlántico, está fondeado desde el domingo frente a Praia, la capital del archipiélago africano de Cabo Verde, actualmente con 88 pasajeros y 59 tripulantes de 23 nacionalidades.

"El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está realizando un examen exhaustivo del barco para determinar qué personas deben ser evacuadas de urgencia en la propia Cabo Verde. El resto seguirán rumbo Canarias, donde esperan arribar en el plazo de 3 ó 4 días", informó el Ministerio de Sanidad español.

"Una vez allí, tripulación y pasajeros serán convenientemente examinados, atendidos y trasladados a sus correspondientes países", añadió en un comunicado.

Apuntó que la atención y los traslados "se realizarán en espacios y transportes especiales habilitados ad hoc para esta situación, evitado todo contacto con la población local y velando en todo momento por la seguridad del personal sanitario".

Según el Ministerio de Sanidad español, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha explicado que Cabo Verde "no puede realizar esta operación" y que las islas Canarias "son el lugar más próximo con las capacidades necesarias".

El gobierno español también ha aceptado una petición formal de Países Bajos "para acoger al médico del MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será trasportado a Canarias en un avión", señaló además.

El martes, la OMS informó de siete casos, dos confirmados en laboratorio y cinco sospechosos. Tres personas han muerto en relación con el brote: una pareja de septuagenarios neerlandeses y un pasajero alemán.