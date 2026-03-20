Extraditan a Estados Unidos al exministro de Seguridad de Costa Rica Celso Gamboa, acusado de narcotráfico

Gamboa, abogado de 49 años y exfiscal general adjunto, fue entregado por un juez a agentes antidrogas estadounidenses junto con su presunto socio, Edwin López Vega, alias "pecho de rata"

San José, Costa Rica/El exministro de Seguridad y exmagistrado costarricense Celso Gamboa fue extraditado este viernes a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de narcotráfico, informaron las autoridades, un caso que podría salpicar a funcionarios del actual gobierno.

Gamboa, abogado de 49 años y exfiscal general adjunto, fue entregado por un juez a agentes antidrogas estadounidenses junto con su presunto socio, Edwin López Vega, alias "pecho de rata", en medio de un vasto operativo de seguridad en el aeropuerto Juan Santamaría, que sirve a San José.

Son los primeros costarricenses en ser extraditados, tras una reforma constitucional de 2025. Además, "son personas de alto perfil", por lo que "es un día histórico", destacó el fiscal general, Carlo Díaz, en declaraciones a la prensa en la terminal aérea.