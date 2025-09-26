Estadounidense pide USD 50 millones por violento arresto de la policía migratoria

Un anciano estadounidense que fue lanzado contra el piso cuando la policía de inmigración ejecutaba una redada en su autolavado en Los Ángeles anunció que pedirá al gobierno de Estados Unidos una indemnización de 50 millones de dólares.

Rafie Shouhed fue dominado de forma violenta por varios agentes enmascarados y fuertemente armados, según se ve en imágenes que quedaron grabadas por cámaras de seguridad. El hombre fue llevado bajo custodia y -según su testimonio- quedó detenido por casi doce horas sin atención médica.

"La forma en que me trataron, la forma en que me atacaron. Les rogaba (diciendo) 'Tengo un problema cardíaco'", refirió Shouhed este jueves en una rueda de prensa.

El microempresario indicó que salió a hablar con los hombres para entender qué ocurría.

"No me dijeron nada. La única palabra que me dijeron: 'No jodas con ICE (siglas de la policía de inmigración)", evocó Shouhed.

El hombre llegó a Estados Unidos en la década de 1980, proveniente de Irán.

La redada en su autolavado este mes se enmarca en la arremetida del presidente Donald Trump contra los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, a los que durante en su campaña electoral prometió expulsar.

Las redadas han desatado críticas, especialmente en Los Ángeles, una ciudad con gran afluencia de inmigrantes, porque las operaciones parecen dirigidas contra personas que hablan español o lugares en los que predomina la mano de obra de origen latinoamericano como ferreterías, haciendas, fábricas y autolavados.

Los videos de la redada en el autolavado de Shouhed muestran a tres enmascarados sujetándolo contra el piso, uno de ellos aparentemente con la rodilla en su cuello.

"No puedo respirar, no puedo respirar", le dijo el hombre de 79 años a los agentes.

Los abogados de Shouhed insisten en que los hombres ignoraron sus ruegos, así como su explicación de haber pasado recientemente por una operación cardíaca.

"Lo mantuvieron casi 12 horas sin atención médica. Incluso después de que los agentes admitieron que sabían que era un ciudadano estadounidense, lo mantuvieron en custodia", dice el pedido legal, paso previo a una demanda.

Shouhed, un votante de Trump, fue liberado sin cargos. Posteriormente, lo trataron en un hospital por tener costillas rotas, heridas en el codo y traumatismos cerebrales, dijeron los abogados.

Un vocero para el Departamento de Seguridad Nacional, al que está adscrito ICE, dijo a AFP que la redada del 9 de septiembre derivó en el arresto de "cinco extranjeros ilegales de Guatemala y México que incumplieron nuestras leyes de inmigración, incluyendo uno que fue removido del país dos veces en 2015".

"El dueño del Autolavado Valley, un ciudadano estadounidense, impidió la operación, y fue arrestado por asaltar y bloquear a un oficial federal", añadió.

Jim Desimone, abogado de Shouhed, declaró en cambio que las cámaras de seguridad lo muestran cooperando.