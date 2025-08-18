Hubo uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en Los Ángeles, según HRW

Las protestas estallaron el 6 de junio por el enojo a raíz de las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , que recibió la orden de parte de la administración Trump de enfocarse en los inmigrantes indocumentados en esta inmensa ciudad.

Estados Unidos/Las fuerzas de seguridad se excedieron en su accionar y hubo brutalidad deliberada contra manifestantes y periodistas en las manifestaciones en oposición a las políticas migratorias de Donald Trump en junio en Los Ángeles, según un reporte de Human Rights Watch (HRW) publicado el lunes.

Decenas de personas resultaron heridas por disparos de balas de goma, granadas aturdidoras y gas pimienta lanzado por la policía a una corta distancia durante las manifestaciones mayoritariamente pacíficas en respuesta al dramático incremento de detenciones contra inmigrantes en el sur de California.

"Miembros de las fuerzas del orden utilizaron una fuerza brutal, excesiva e innecesaria contra personas que levantaban la voz por los derechos humanos y aquellos que registraban las protestas", dijo Ida Sawyer, directora de crisis, conflicto y armas de HRW.

Las manifestaciones se concentraron en una pequeña sección del centro de Los Ángeles y fueron en su mayoría pacíficas, aunque en algunos momentos se salieron de control y desembocaron en escenas caóticas que llevaron a Trump a enviar 4.000 miembros de la Guardia Nacional y 700 marines a la ciudad, una decisión cuestionada duramente por las autoridades locales.

Para el reporte, el equipo de Human Rights Watch observó las protestas, visitó los lugares donde se llevaron a cabo las redadas a mediados de junio y entrevistó a docenas de personas.

El reporte documentó 65 casos en los que oficiales de la policía hirieron a manifestantes y periodistas, pero advirtió que "es probable que el número real sea mucho mayor".

En un caso, un oficial de la policía le disparó a tres personas "a muy corta distancia con proyectiles de impacto cinético, provocándoles un dolor intenso durante varios días".

"Antes de disparar a una de ellas en la ingle, el agente le dijo: 'Te voy a reventar porque me estás distrayendo', señalé el reporte.

También se reportaron heridos con huesos rotos, contusiones, un dedo amputado y lesiones graves en los ojos.

Un fotógrafo de la AFP recibió un disparo en la cara con una bala de goma por parte de un oficial mientras cubría una protesta en el centro de Los Ángeles el 14 de junio. Por lo menos tres periodistas más también resultaron heridos.

La Constitución de Estados Unidos garantiza el derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica, y protege a la ciudadanía del uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la ley. California tiene leyes que restringen el uso de "armas menos letales" durante las protestas y protege los derechos de la prensa.